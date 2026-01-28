苗栗市南苗市場停車場活化 縣府第一波選定3處閒置公地促參

苗栗市南苗市場停車場活化長期閒置公有地有成，縣府今年盤點，第一波列管頭份市建國花市、西湖前勝利女神飛彈基地，及竹南火車站停車空間，規畫促進民間參與公共建設活化，地盡其利創造效益。

南苗市場停車場今年1月19日收費營運，許多土生土長的苗栗市鄉親認為帶來變化，過去是不可能任務，他們說，停車場原為敬軍新村土地，1、20年前眷村拆除後長期閒置，2011年甚至還圈起鐵圍籬，加上一些攤商占用馬路做生意，部分民眾任意停車、穿越馬路，交通亂象司空見慣。

市公所爭取地主國有財產署及政戰局的同意，近千坪土地還沒有進一步規畫用途的「空檔」，先建置停車場，中山路配套標誌、標線，人、車有所遵循，有如打通任、督二脈，紓緩停車問題，連帶改善交通，一些消費者不再視為畏途，攤商生意也變好了。

縣長鍾東錦偕同苗栗市長余文忠等人，去年底視察南苗市場停車場，鍾東錦也有感停車場活化閒置公有地帶來的改變，要求團隊盤點500坪以上，並具開發潛力的公有地，第一波列管3案，分別是建國花市、前勝利女神飛彈基地，及竹南火車站停車空間，規畫促參活化。

縣府指出，其中9公頃多的前勝利女神飛彈基地，已有2家提具初步構想，一家投資無人機組裝及訓練、氫能封罐製造及檢測認證、無人機載具與氫能科技展示，及產品販售等之開發利用，另一家打造人與寵物共融觀光園區。

此外，竹南火車站東站地下停車場BOT加ROT案，縣府參考新竹縣政府竹北享平方及大遠百促參經驗，後續將朝向與竹南鎮公所協調，由鎮公所委託先行辦理促參可行性評估。