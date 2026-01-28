聽新聞
送毛小孩最後一程 桃園採公私協力

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園報導
桃園市新屋區「幸福美地」寵物生命園區，為全台首座通過土地地目變更、正式合法化的民營園區。記者周嘉茹／攝影
現代人逐漸重視毛小孩身後事，桃園新屋區「幸福美地」寵物生命園區，是全台首座合法化園區，提供塔位、樹葬、灑葬等選擇；桃園市動保處考量人力與經費，不推公辦園區傾向公私協力，若飼主有毛小孩往生，也可使用公家寵物遺體集體火化服務，每公斤收費90元。

坐落桃園新屋海岸線的幸福美地寵物生命園區，歷經4年多的申請籌備，成功將農業用地變更為特定目的事業用地，取得全台首張「寵物生命紀念業許可證」。該園區以自有土地建造，設施符合環境保護標準，並配備二次燃燒設計的自動溫控焚化設備，強調不排放黑煙及惡臭，降低碳排放。

愈來愈多飼主將寵物視為「家人」，幸福美地寵物生命園區有具備證照的「寵物臨終服務師」，提供臨終諮詢、24小時接體冰存到追思儀式等一條龍服務，並規畫「個別羽化」與「集體羽化」等火化方案、設置獨立的告別廳。業者也依循市府的定型化契約，收費透明化，消除坐地喊價疑慮。

除了民營園區，不少民代建議桃市府能推出公辦寵物生命園區，桃園市動保處回應，桃園動保人力是六都最少，以現今人力經費等條件，暫不考慮公辦，傾向以公私協力模式進行；動保處目前持續輔導既有業者合法化，在提升合法化家數後，進一步制定收費等細節，讓民眾使用上更為安心。

如果家中毛小孩往生，桃園市動保處也有提供寵物遺體集體火化服務，火化數量逐年成長，飼主可將毛小孩遺體密封，送往新屋或桃園南昌的動保園區，每公斤收費90元。動保處收到後先冰存，並採集體火化，但不會返還骨灰，若道路發現遭「路殺」的犬貓也會透過集體火化服務一併處理。

