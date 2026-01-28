寵物殯葬合法 選址、鄰避成關卡

全台寵物登記數破340萬隻創新高，隨「寵物家人化」，精緻殯葬需求激增。桃園市雖領先全台訂定自治條例並促成首家合法園區，但既有業者仍普遍面臨土地利用與鄰避效應等難題，合法業者寥寥可數。動保處指出，選址須符合土地使用管制規定，也盼業者加強鄰里溝通。

桃園市政府2022年通過寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例，規定寵物屍體以火化處理，相關設備要符合環保排放標準，另土地須依區域計畫法或都市計畫法辦理土地使用變更，將農業用地或其他用地變更為特定目的事業用地等，違者開罰。

據了解，桃園市自治條例上路3年，目前有3家通過營業標準的合法業者，其中1家營運中、2家還在興建。另有2家業者雖送件，但1家自行撤案、1家未通過，主要不通過的原因仍為民意壓力。

2024年曾有業者欲在桃園市新屋區深圳五路1處農業區用地設置寵物殯葬園區，將採「水化」處理寵物屍體，但居民擔心強鹼廢水汙染環境、衝擊新屋綠色隧道觀光人潮，高掛白布條反對，該園區計畫胎死腹中。也有既有業者因所在地目不符法規，難以就地合法，經裁罰後黯然停業。

台灣寵物生命紀念業發展協會理事長龔澤民說，各縣市陸續訂相關自治條例，但缺乏全國統一的法源依據，既有業者多已落腳山坡地，但山坡地被政府禁止，致申辦合法卡關。

龔澤民建議政府落實特許制度，讓取得符合土地規範與自治條例的許可者，才能辦理商業登記，確保產業合法與專業性。

如何消除民眾疑慮？龔澤民認為，公部門應以「納管」代替盲目開放，並建立「總量管制」配套措施。可參考寵物登記數量及各地需求，訂定合理的產業容納量、設置距離及區域規畫，透過明確的法律界線與市場管理，讓產業健康發展。

動保處長王得吉表示，桃園設立寵物生命紀念園區，仍以非都市土地為主，市府持開放態度輔導合法化，但居民確實會對火化引發的煙與氣味產生疑慮，目前技術皆有相關設備能降低汙染，業者必須依規定裝設，也要充分與地方溝通，做好敦親睦鄰。