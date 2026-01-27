快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

影／對生命的尊重、對家庭的守護 苗栗辦職安衛生宣誓及輔導員授證

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府勞青處今辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考取證照表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府勞青處今辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考取證照表揚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考照表揚，縣長鍾東錦強調企業經營務必要合法、合規，有助經營績效，一旦發生意外，勞工才有保障，人命是最重要的，他並以「10輪大卡車輪胎縫噴出石頭」的案例，呼籲公、私部門都要努力減少職災發生。

縣府指出，自2016年起，縣府持續推動職業安全衛生輔導工作並成立專業輔導團，深入縣 內中小企業入場輔導，協助改善工作環境，降低職業災害風險。迄今累計輔導超過5000家事業單位，並協助企業申請改善工作環境器具補助，包含感電預防設備、背負式安全帶、個人防護具及風扇衣等，盼安全防護落實在第一線工作現場。

勞青處長王浩中表示，3年來輔導員進入的廠家超過1600家，縣府希望以輔導代替檢查，讓業者對職場環境安全有充足的認識，因此每年一開年就以此為第一要務進行規畫及宣導。

鍾東錦強調，他曾經營企業，非常堅持要求各項工作必須按規定來，不論開發票、 執照申請、人員保險都要求合法，否則一旦發生意外，損失更慘重。曾有10輪砂石車因兩輪中的縫隙夾有大石頭，有些砂石場用大卡車拖拉讓石頭掉下來，但就有一輛無牌砂石車拖拉時，大石頭噴出砸中人，結果傷者成植物人，因是無牌車在溪流採砂，當然沒辦保險，後續理賠都成問題，因此事件，現在砂石場已不敢再用此法，乖乖請輪胎行取石頭。

他強調，職業安全衛生推動並非一蹴而就，需仰賴各界努力，縣府將持續整合資源，透過宣導、輔導及教育訓練，攜手企業與勞工共同打造安心、健康、永續的工作環境。每一次風險預防，都是對生命的尊重，也都是對家庭最深切的守護。

苗栗縣政府勞青處辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考取證照表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府勞青處辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考取證照表揚。記者胡蓬生／攝影

職業安全

延伸閱讀

影／教育部長鄭英耀視察苗栗國小校園 縣府爭取總圖2028年落成

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

大搬風！苗栗縣3個警分局長上任 鍾東錦期許讓鄉親安全過好年

鍾東錦連續第7年捐薪發愛鄉獎學金 許太太一輩子只要有能力就捐助

相關新聞

捷運三鶯線延伸八德拚2034通車 工程會今現勘

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由...

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷...

捷運三鶯線延伸桃園八德段工程會今現勘 拚上半年招標2034年完工通車

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提...

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

桃園市新屋區頭洲里公1公園綠美化工程今正式完工啟用，工程總經費約1100萬元，現況公園內多為埤塘水域，生態資源豐富，為當...

中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

桃園市中壢區過嶺重劃區發展迅速，人口持續成長，桃園市政府斥資約8.7億元於松仁路及松義路口興建過嶺國小，將於明天開工。桃...

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。