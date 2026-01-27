影／對生命的尊重、對家庭的守護 苗栗辦職安衛生宣誓及輔導員授證

苗栗縣政府辦理職業安全衛生宣誓及公部門職安衛生業務人員考照表揚，縣長鍾東錦強調企業經營務必要合法、合規，有助經營績效，一旦發生意外，勞工才有保障，人命是最重要的，他並以「10輪大卡車輪胎縫噴出石頭」的案例，呼籲公、私部門都要努力減少職災發生。

縣府指出，自2016年起，縣府持續推動職業安全衛生輔導工作並成立專業輔導團，深入縣 內中小企業入場輔導，協助改善工作環境，降低職業災害風險。迄今累計輔導超過5000家事業單位，並協助企業申請改善工作環境器具補助，包含感電預防設備、背負式安全帶、個人防護具及風扇衣等，盼安全防護落實在第一線工作現場。

勞青處長王浩中表示，3年來輔導員進入的廠家超過1600家，縣府希望以輔導代替檢查，讓業者對職場環境安全有充足的認識，因此每年一開年就以此為第一要務進行規畫及宣導。

鍾東錦強調，他曾經營企業，非常堅持要求各項工作必須按規定來，不論開發票、 執照申請、人員保險都要求合法，否則一旦發生意外，損失更慘重。曾有10輪砂石車因兩輪中的縫隙夾有大石頭，有些砂石場用大卡車拖拉讓石頭掉下來，但就有一輛無牌砂石車拖拉時，大石頭噴出砸中人，結果傷者成植物人，因是無牌車在溪流採砂，當然沒辦保險，後續理賠都成問題，因此事件，現在砂石場已不敢再用此法，乖乖請輪胎行取石頭。