快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

捷運三鶯線延伸八德拚2034通車 工程會今現勘

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，工程會今邀集相關部會人員召開現勘及審議會議。圖／桃園市捷工局提供
捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，工程會今邀集相關部會人員召開現勘及審議會議。圖／桃園市捷工局提供

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會今邀集相關部會人員召開現勘及審議會議。桃園市捷工局表示，將攜手新北市府一同爭取中央審議通過，盼2034年完工通車。

今日由工程會副主委李怡德率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市捷工局長李政安、桃園市捷工局長劉慶豐率員全程陪同，現勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及LB14站（與桃園捷運綠線G04站共構）。

劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，共設置3座車站，包括2座高架、1座地下，總經費約160.57億元，路線起於新北市鶯歌區三鶯線LB12鶯桃福德站，沿福德一路興建並跨越國道2號大湳交流道，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線。

劉慶豐表示，桃園八德地區緊鄰桃園及新北，人口逐年穩定增長，捷運三鶯線延伸八德不僅只是多1條捷運線，除可銜接新北市鶯歌、三峽等知名景點，透過一車到底經三鶯線可至板南線頂埔站轉乘，未來台北、新北市民也可利用這條捷運線便捷前往桃園，讓往來八德、鶯歌、三峽及土城通車距離縮短，強化北北桃軌道運輸路網。

桃園 捷運

延伸閱讀

淡江大橋路跑秒殺 還有健走將登場...淡水、八里居民優先

南橫「瓦筏哈橋」斥資近5億元新建 28日起通車

失智女深夜騎車跨區遊蕩8公里 八德警伸援助8旬老母團圓

三鶯線將完工 延伸桃園八德段預計上半年招標

相關新聞

捷運三鶯線延伸八德拚2034通車 工程會今現勘

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由...

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷...

捷運三鶯線延伸桃園八德段工程會今現勘 拚上半年招標2034年完工通車

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提...

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

桃園市新屋區頭洲里公1公園綠美化工程今正式完工啟用，工程總經費約1100萬元，現況公園內多為埤塘水域，生態資源豐富，為當...

中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

桃園市中壢區過嶺重劃區發展迅速，人口持續成長，桃園市政府斥資約8.7億元於松仁路及松義路口興建過嶺國小，將於明天開工。桃...

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。