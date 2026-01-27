捷運三鶯線延伸八德拚2034通車 工程會今現勘

捷運三鶯線延伸八德計畫由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會今邀集相關部會人員召開現勘及審議會議。桃園市捷工局表示，將攜手新北市府一同爭取中央審議通過，盼2034年完工通車。

今日由工程會副主委李怡德率多位軌道專業背景審查委員及相關部會人員至桃園八德現場勘查，並由新北市捷工局長李政安、桃園市捷工局長劉慶豐率員全程陪同，現勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及LB14站（與桃園捷運綠線G04站共構）。

劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德計畫全長約4.03公里，共設置3座車站，包括2座高架、1座地下，總經費約160.57億元，路線起於新北市鶯歌區三鶯線LB12鶯桃福德站，沿福德一路興建並跨越國道2號大湳交流道，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線。

劉慶豐表示，桃園八德地區緊鄰桃園及新北，人口逐年穩定增長，捷運三鶯線延伸八德不僅只是多1條捷運線，除可銜接新北市鶯歌、三峽等知名景點，透過一車到底經三鶯線可至板南線頂埔站轉乘，未來台北、新北市民也可利用這條捷運線便捷前往桃園，讓往來八德、鶯歌、三峽及土城通車距離縮短，強化北北桃軌道運輸路網。