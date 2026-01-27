竹縣快捷9號2/1起正式營運 增加假日班次

快訊

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣政府今天說，快捷9號從2月1日起正式營運，除原平日33班次外，將再增加假日共8班次，滿足不同族群於各時段搭乘需求，提供更完善服務。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，快捷9號路線去年先以試營運模式上路，期間視營運情形及民眾需求持續調整班次，並逐步擴大營運範圍。經統計已累計6萬8320人次搭乘，也培養民眾使用大眾運輸習慣。

交通處長陳盈州告訴中央社記者表示，為增進大新竹生活圈往返便利性，快捷9號從今年2月1日起新增假日班表，共8班次，分別為往程（勝利八街總站發車）4班次，時間為上午8時、上午10時30分、下午1時45分、下午4時15分；返程（陽明交大博愛校區發車）有4班次，時間為上午9時15分、上午11時45分、下午3時、下午5時30分。

他表示，快捷9號正式營運後，總班次達41班次，平日有33班次（往程16班次、返程17班次），假日8班次（往程4班次、返程4班次），收費維持新竹縣市區公車票價（二段式收費），也可搭配使用竹縣府敬老愛心卡與桃竹竹苗通勤定期票。

陳盈州說，透過增班方式以照顧假日觀光遊憩、親子出遊及學生往返新竹市區補習需求，增進高鐵新竹站與新竹火車站轉乘功能，以利各使用族群搭乘需求。

班次 新竹 族群

