聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
行政院公共工程委員會今實地現勘捷運三鶯線延伸桃園八德段。圖／新北市捷運局提供
行政院公共工程委員會今實地現勘捷運三鶯線延伸桃園八德段。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提報中央，行政院公共工程委員會今實地現勘、審議，新北與桃園今皆向中央爭取審議盡速通過，好讓工程盡早開工，順利於2034年完工通車。

新北市捷運局長李政安表示，今天工程會率領軌道專業背景審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，現地踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站），審議會議當中，捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點完整簡報。

李政安說，為了加速期程，在中央經費審議時，同步啟動相關招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

李政安指出，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

李政安說，新北「三環六線」與桃園「三心六線」正式接軌，未來通勤族不必再「公車轉火車」繞行，能搭捷運從土城頂埔直達桃園八德，建構服務千萬人口的北北桃捷運共榮路網。

桃園 捷運

相關新聞

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及西湖鄉近來接連爆出涉違反水土保持法開挖，山坡地光禿禿難看，縣長鍾東錦今天要求團隊嚴查、嚴罰，如果有...

捷運三鶯線延伸桃園八德段工程會今現勘 拚上半年招標2034年完工通車

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提...

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷...

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

桃園市新屋區頭洲里公1公園綠美化工程今正式完工啟用，工程總經費約1100萬元，現況公園內多為埤塘水域，生態資源豐富，為當...

中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

桃園市中壢區過嶺重劃區發展迅速，人口持續成長，桃園市政府斥資約8.7億元於松仁路及松義路口興建過嶺國小，將於明天開工。桃...

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及...

