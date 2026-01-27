捷運三鶯線延伸桃園八德段工程會今現勘 拚上半年招標2034年完工通車

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提報中央，行政院公共工程委員會今實地現勘、審議，新北與桃園今皆向中央爭取審議盡速通過，好讓工程盡早開工，順利於2034年完工通車。

新北市捷運局長李政安表示，今天工程會率領軌道專業背景審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，現地踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站），審議會議當中，捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點完整簡報。

李政安說，為了加速期程，在中央經費審議時，同步啟動相關招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

李政安指出，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

李政安說，新北「三環六線」與桃園「三心六線」正式接軌，未來通勤族不必再「公車轉火車」繞行，能搭捷運從土城頂埔直達桃園八德，建構服務千萬人口的北北桃捷運共榮路網。