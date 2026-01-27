竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。市府回應，將納入後續政策研議參考。

曾資程指出，近來接獲市民陳情，街頭塗鴉不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉，且呈現長期、帶狀分布情形，已明顯衝擊市容景觀。

水源里里長曾翰揚也表示，頭前溪周邊與橋下空間的塗鴉問題已困擾居民許久，從沿線到市區多處熱點都可見相同狀況，從城市治理角度來看，長期放任塗鴉存在，容易傳遞「這裡沒人在管」的錯誤訊號，不僅影響市容，也可能誘發更多破壞行為。

曾資程說，反觀國際經驗，倫敦 Leake Street、美國巴爾的摩 Graffiti Alley、邁阿密 Wynwood Walls 等案例，都顯示透過制度化管理與明確場域規畫，街頭藝術不僅不會破壞市容，反而能成為城市特色與觀光亮點。新竹若能從被動禁止走向主動管理，不但能改善市容，更有機會在秩序與創意之間找到平衡。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心說明，公共設施遭塗鴉多屬違規行為，依法應予以清除。對於已確認權責屬地方政府管理範圍者，相關單位均依既有通報程序辦理現地勘查與後續改善；如涉及其他機關管轄範圍，亦將透過跨機關協調機制，釐清權責後加速處理。

市府指出，塗鴉問題常呈現重複發生、帶狀分布或集中於特定熱點之特性，僅以個案式清除，確實難以從根本改善。後續將持續從整體市容管理、公共安全、交通視距及居民感受等面向，滾動檢討現行處理機制，研議更具效率與整體性的管理作法。