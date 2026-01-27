快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。市府回應，將納入後續政策研議參考。

曾資程指出，近來接獲市民陳情，街頭塗鴉不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉，且呈現長期、帶狀分布情形，已明顯衝擊市容景觀。

水源里里長曾翰揚也表示，頭前溪周邊與橋下空間的塗鴉問題已困擾居民許久，從沿線到市區多處熱點都可見相同狀況，從城市治理角度來看，長期放任塗鴉存在，容易傳遞「這裡沒人在管」的錯誤訊號，不僅影響市容，也可能誘發更多破壞行為。

曾資程說，反觀國際經驗，倫敦 Leake Street、美國巴爾的摩 Graffiti Alley、邁阿密 Wynwood Walls 等案例，都顯示透過制度化管理與明確場域規畫，街頭藝術不僅不會破壞市容，反而能成為城市特色與觀光亮點。新竹若能從被動禁止走向主動管理，不但能改善市容，更有機會在秩序與創意之間找到平衡。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心說明，公共設施遭塗鴉多屬違規行為，依法應予以清除。對於已確認權責屬地方政府管理範圍者，相關單位均依既有通報程序辦理現地勘查與後續改善；如涉及其他機關管轄範圍，亦將透過跨機關協調機制，釐清權責後加速處理。

市府指出，塗鴉問題常呈現重複發生、帶狀分布或集中於特定熱點之特性，僅以個案式清除，確實難以從根本改善。後續將持續從整體市容管理、公共安全、交通視距及居民感受等面向，滾動檢討現行處理機制，研議更具效率與整體性的管理作法。

針對外界建議以制度化方式引導街頭創作能量，公管中心表示，相關作法仍須審慎評估地點適宜性、周邊環境影響、管理責任歸屬及後續維護成本，並兼顧市容秩序與公共空間使用原則，避免影響居民權益及公共設施既有功能；相關議題將納入後續政策研議參考。

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷往公共設施與市容邊界衝撞，形成惡性循環。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供
新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，不僅出現在市區涵洞、橋墩、通風口與公共設施外牆，在頭前溪左岸沿線，也多處可見大面積塗鴉。圖／曾資程提供

公共 新竹 機制

延伸閱讀

竹市警局今舉行分局長交接 高虹安感謝警力支援消費金發放

竹市文資審議拍板 新竹高商3棟日式宿舍列歷史建築

Netflix把台北拍超美！女星看直播驚訝 內行解惑：不是套濾鏡

竹市今發5千元！2千人維安發放19億多 高虹安：全台都羨慕

相關新聞

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及西湖鄉近來接連爆出涉違反水土保持法開挖，山坡地光禿禿難看，縣長鍾東錦今天要求團隊嚴查、嚴罰，如果有...

捷運三鶯線延伸桃園八德段工程會今現勘 拚上半年招標2034年完工通車

捷運三鶯線延伸桃園八德段進入關鍵期，全案由桃園市府委託新北市捷運局辦理，目前已提前啟動基本設計，並在去年將經費審議報告提...

竹市街頭塗鴉衝擊市容 議員曾資程籲規畫合法創作空間

新竹市街頭塗鴉問題日益嚴重，市議員曾資程認為，竹市至今尚未規畫任何合法塗鴉創作空間，在缺乏出口的情況下，創作能量只能不斷...

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

桃園市新屋區頭洲里公1公園綠美化工程今正式完工啟用，工程總經費約1100萬元，現況公園內多為埤塘水域，生態資源豐富，為當...

中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

桃園市中壢區過嶺重劃區發展迅速，人口持續成長，桃園市政府斥資約8.7億元於松仁路及松義路口興建過嶺國小，將於明天開工。桃...

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。