新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

桃園市新屋區頭洲里公1公園綠美化工程今正式完工啟用，工程總經費約1100萬元，現況公園內多為埤塘水域，生態資源豐富，為當地鳥類與野生動物的重要棲地，因此工程設計以「自然感、療癒系、生活感」為核心，規劃賞鳥平台供民眾賞鳥，推動生態保育。桃園市長張善政表示，頭洲里公一公園將成為新屋區兼具生態保育與人文關懷的綠色新地標。

張善政今上午赴新屋區頭洲里公一公園綠美化工程開園視察，表示公一公園位在新屋、中壢、楊梅區交界，公園綠美化工程施作面積約0.16公頃，埤塘外圍小部分綠美化改善完成後，將提供周邊民眾小而美的休閒遊憩空間。

工務局說明，工程初期地下含有眾多、大量營建、民生廢棄物，工程初期花費大量時間清運、分類，該埤塘配合農田水利署既有埤塘閘門，將地形順修，配合高度調整，完成現地灌溉排水系統銜接；公園將現有資源再生利用，龜山苗圃移植9顆櫻花及1顆水黃皮，並進行樹木媒合，大量種植多樣植物，營造友善綠意空間。

工務局指出，園區空間規劃包括北側入口廣場預留YouBike設站空間，提升綠色運具使用便利性；林蔭廣場提供居民休憩交流場域；療癒香氛步道透過多樣植栽設計，營造五感體驗的自然氛圍；湖畔林蔭步道設置1:20緩坡道，強化無障礙通行；堤頂眺景平台則可遠眺埤塘景觀，搭配座椅與遮蔭設施，提供民眾賞景與放鬆身心的舒適空間。