中壢過嶺國小明動工 民團籲校園以人為本優化通學安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程全區模擬圖。桃園市工務局提供
桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程全區模擬圖。桃園市工務局提供

桃園市中壢區過嶺重劃區發展迅速，人口持續成長，桃園市政府斥資約8.7億元於松仁路及松義路口興建過嶺國小，將於明天開工。桃園市人本交通推動協會今指出，肯定市府補足過嶺重劃區教育資源的努力，但在檢視規劃圖後，也發現校園周邊與校內動線仍明顯以「車本思維」為核心，恐重演校門口塞車、學童步行受擠壓的老問題。

協會指出，過嶺國小基地位於松仁路及松義路口，現行設計仰賴建案退縮空間，卻未規劃連續實體人行道，反而出現停車彎接送帶與以汽車為主的出入口配置，形同鼓勵車輛進入校園核心，認為當人行道被視為附屬工程，交通問題只會被放大，孩子的步行安全首當其衝。

對此協會主張三大方向。一、校園周邊應優先補齊連續人行道或標線型人行道，不能用退縮地取代安全通學動線；二、校內落實人車分流、接送外圍化，縮減汽車鋪面，增加綠地與透水設計，避免校園淪為「交通滯洪池」；三、以校門口500公尺為範圍，跨局處改善人行環境與路口安全，導向步行接送，從源頭減少車流。

協會強調，不應關注「家長接送方不方便」，而是該著重「孩子走路安不安全」。因此在動工前夕呼籲市府，人行道不是附屬設施，而是孩子最基本、不可被拿走的公共安全權利，若過嶺國小能同步優化通學環境，將有機會成為桃園真正「以人為本」校園的示範。

