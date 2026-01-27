水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及西湖鄉近來接連爆出涉違反水土保持法開挖，山坡地光禿禿難看，縣長鍾東錦今天要求團隊嚴查、嚴罰，如果有類似違法紀錄的土地，研議不核發露營區許可，查到一次違規營業，就開罰一次。

銅鑼鄉竹森光電場案場水土保持施工，縣府上個月會勘，認定3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，每周列管改正進度，限期今年2月20日完成，否則按次連續處罰。

第二案南庄鄉公所人員今年1月6日查報神桌山區未經申請整地，縣府1月7日勘查，認定未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖470坪，涉嫌竊占毗鄰的林業保育署林班地，全案移送苗栗地檢署偵辦，並要求行為人採取必要的邊坡保護措施，避免土石流失，依水土保持法查處中。

此外，縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石方，縣府前天查處，違規面積2萬9221平方公尺，並堆置了大量非現地開挖產出的土石，且無法出具合法土方來源證明，縣府勒令停工，依水保法最重30萬元裁罰，並連續處分至改正為止。