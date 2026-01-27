快訊

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

聽新聞
0:00 / 0:00

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及西湖鄉近來接連爆出涉違反水土保持法開挖，山坡地光禿禿難看，縣長鍾東錦今天要求團隊嚴查、嚴罰，如果有類似違法紀錄的土地，研議不核發露營區許可，查到一次違規營業，就開罰一次。

銅鑼鄉竹森光電場案場水土保持施工，縣府上個月會勘，認定3300平方公尺的緩衝區不見了，開罰18萬元，每周列管改正進度，限期今年2月20日完成，否則按次連續處罰。

第二案南庄鄉公所人員今年1月6日查報神桌山區未經申請整地，縣府1月7日勘查，認定未擬具水土保持計畫送核定，擅自切削農路邊坡整地及開挖470坪，涉嫌竊占毗鄰的林業保育署林班地，全案移送苗栗地檢署偵辦，並要求行為人採取必要的邊坡保護措施，避免土石流失，依水土保持法查處中。

此外，縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石方，縣府前天查處，違規面積2萬9221平方公尺，並堆置了大量非現地開挖產出的土石，且無法出具合法土方來源證明，縣府勒令停工，依水保法最重30萬元裁罰，並連續處分至改正為止。

違反水保法連3案，山坡地光禿禿的景象曝光，也引發討論，鍾東錦今天在縣務會議，宣示守護山林、不容破壞，要求團隊未經申請即開發，從重裁罰，研議如果有類似紀錄的土地，縣府不容許開發露營區，如果違規營業，可處6到15萬元罰鍰，查到一次、就罰一次。

苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石，縣府從最重處罰30。圖／苗栗縣政府提供

露營區 開罰 查處

延伸閱讀

大搬風！苗栗縣3個警分局長上任 鍾東錦期許讓鄉親安全過好年

鍾東錦連續第7年捐薪發愛鄉獎學金 許太太一輩子只要有能力就捐助

影／苗栗北上求學女大生跑外送賺學費 鍾東錦哽咽：不要再有這種事

苗栗獅潭新店社區關懷據點揭牌 鍾東錦盼在地安老

相關新聞

水保違規連三爆破壞山林 鍾東錦說重話要求嚴罰、嚴查

苗栗縣銅鑼鄉、南庄鄉及西湖鄉近來接連爆出涉違反水土保持法開挖，山坡地光禿禿難看，縣長鍾東錦今天要求團隊嚴查、嚴罰，如果有...

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及...

竹市YouBike 將推出前30分鐘免費

新竹大眾運輸缺乏，許多民眾依賴YouBike通勤代步，新竹市政府今年將推出前30分鐘免費騎乘優惠，待前置作業完成後上路；...

縣市YouBike免費不一 學者：可思考轉乘優惠

新竹市政府與縣政府針對公共自行車YouBike2.0收費模式不一，未來竹市前30分鐘租借免費，竹縣將維持收費，新竹縣已有...

2百死雞丟苗縣大排出海口 緊急清除銷毀

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近昨天發現多達遭棄置200多隻死雞，動物保護防疫所獲報封鎖現場，昨下午完成清除送銷毀，不排...

「米奇屋」拒入屋稽查 桃園最高罰3千

基隆日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題引發關注。台北市已訂有社區囤積行為處理原則，只要符合囤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。