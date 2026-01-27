快訊

事故圖、初判表線上就能辦 新竹通APP納入交通事故申辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及初步分析研判表。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年起將警察局交通隊研發的交通事故案件申請平台系統導入新竹通APP，未來將可線上申請交通事故現場圖、現場照片及初步分析研判表，提供更便捷、友善且人性化的一站式服務。

新竹市警察局長陳源輝指出，隨著新竹通APP下載量與使用率持續攀升，警察局也同步擴充警政數位服務內容，將交通事故案件申請平台系統納入其中。從相關統計數據顯示，市民於交通事故發生後，對於事故處理流程與相關資訊具有高度需求，透過系統整合至新竹通APP，可有效簡化申請程序。

警察局說明，透過全新整合的新竹通APP，市民只需掃描事故聯單上的QR碼，或直接進入APP點選「申辦服務／警察局交通事故案件申請」，即可申請包括交通事故現場圖、現場照片及初步分析研判表在內的「全般案件（含A1、A2、A3）」相關資料，系統審核後，民眾即可透過雲端直接下載所需檔案。

警察局表示，這次推動系統整合是基於累積的數據民意。據警察局交通事故案件便民服務網統計，自2024年8月13日至去年12月31日止，約16個月期間，民眾透過網路申請交通事故相關資料的總件數達3萬610件，平均每月約1800至1900件，顯示市民對「線上申辦」服務具有高度依賴與接受度。

警察局指出，進一步分析3萬餘筆申請資料，其中以申請「初步分析研判表」為最大宗，共1萬6142件，占總申請數約52.7%；其次為「現場圖照片」，計1萬4468件，占比約47.3%。

數據顯示，民眾於交通事故發生後，最迫切的需求在於釐清肇事責任，以利保險理賠或法律程序，以及還原事故現場狀況。過去1年半以來，便民服務網已有效分擔大量臨櫃申請人力，隨著服務進一步升級整合至「新竹通APP」，預期將可服務更多市民，讓警政數據應用更即時、更便捷。

警察局說明，透過全新整合的新竹通APP，市民只需掃描事故聯單上的QR碼，或直接進入APP點選「申辦服務／警察局交通事故案件申請」，即可申請車禍事故相關資料。圖／新竹市政府提供
交通事故 警察 新竹

