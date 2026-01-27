2百死雞丟苗縣大排出海口 緊急清除銷毀

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近昨天發現多達遭棄置200多隻死雞，動物保護防疫所獲報封鎖現場，昨下午完成清除送銷毀，不排除禽流感疫情，或是早晚溫差低集體暴斃等死因，採樣送農業部獸醫研究所檢驗，並追查棄雞屍者從重裁罰。

苗栗縣全縣共214處養雞場，動防所指出，抽檢監測去年至今都沒有發生疫情，或是雞隻大量死亡事件，動防所也未接獲相關通報；後龍鎮外埔里民昨天一早在後龍鎮外埔漁港北堤王爺宮大排出海口附近，發現散布約50公尺的大量死雞，引起地方疑慮，並痛批太惡劣，動防所也錯愕。

動防所緊急會同縣府農業處畜產科、環保局、警方，及苗栗縣養豬協會等相關人員現勘，200多隻死雞為介於6至8周的中、小雞，外表沒有特別異常，也沒有發臭，應是前天晚上非法棄置。經封鎖現場清消，全部斃死雞都清運至化製場銷毀。

動防所昨針對事發地半徑3公里內禽場，啟動緊急訪視與防疫輔導，並無異常。目前研判大量斃死雞的原因不排除可能為禽流感等疫情，也有可能日夜溫差大，造成雞隻不適應死亡，動防所已採取臟器，送請獸研所檢驗，結果這周會出爐。

動防所不排除斃死雞是外縣市載來棄置，依動物傳染病防治條例規定，最高可處100萬元罰鍰，警方正調閱周邊監視器追查行為人，將依法從重裁處，守護縣內養禽產業安全與民眾健康。