縣市YouBike免費不一 學者：可思考轉乘優惠

聯合報／ 記者張裕珍吳傑沐郭政芬／新竹報導

新竹市政府與縣政府針對公共自行車YouBike2.0收費模式不一，未來竹市前30分鐘租借免費，竹縣將維持收費，新竹縣已有民代盼縣府跟進。學者認為，鄰近縣市政策不一，確實可能造成民眾困擾，建議可從轉乘優惠方向思考，鼓勵使用大眾運具。

新竹縣議員蔡志環說，新竹縣、市府財源不同，縣府剛推動YouBike時，有祭出前30分鐘免費措施推廣，目前已取消。但她認為，民眾租借YouBike2.0的使用率有逐漸上升，也就是說前30分鐘免費或優惠時機已成熟，有必要以便民及需求為考量再推動。

新竹市議員張祖琰認為，YouBike前30分鐘免費政策，有助提高市民使用大眾運輸的意願，但跨縣市使用YouBike情形不多，若鄰近縣市未同步實施相同政策，影響應屬有限。她另提醒，站點與車輛數大幅增加後，更應重視提升行駛環境與道路安全。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，騎乘YouBike前30分鐘免費政策與縣市府財務狀況有關，可由地方政府自行決定，但鄰近縣市政策不一，確實可能會造成民眾困擾，雙北過去也有前30分鐘免費政策不一致的問題。

邱裕鈞認為，政策重點應在於縣市府如何定位YouBike2.0此項運具，該縣市若交通環境條件不佳，將公共自行車視為最後一哩路，他認同提供騎乘前30分鐘免費，但不應該是推了此政策，反而讓公共自行車取代了既有的步行功能。

邱裕鈞建議，地方政府可思考多元優惠政策，例如騎乘公共自行車後，再轉乘公車等大眾運具可享優惠，增加公共運輸使用。

縣市YouBike免費不一 學者：可思考轉乘優惠

