竹市YouBike 將推出前30分鐘免費

新竹大眾運輸缺乏，許多民眾依賴YouBike通勤代步，新竹市政府今年將推出前30分鐘免費騎乘優惠，待前置作業完成後上路；但鄰近的新竹縣與新竹科學園區都維持騎乘收費，引起通勤族關注，竹縣府交通處回應，若有TPASS通勤月票可享前30分鐘免費優惠，鼓勵民眾多使用。

目前多個縣市都推出YouBike公共自行車服務，大新竹地區包括新竹市、新竹縣與新竹科學園區都有自有車輛，現行收費相同皆為YouBike2.0騎乘4小時內每30分鐘10元，YouBike2.0E電輔車騎乘前2小時每30分鐘20元，但竹市今年收費將出現變革，推出前30分鐘騎乘免費政策。

新竹市交通處長倪茂榮說，YouBike作為城市路網「微血管」，新竹市累計騎乘人次突破1300萬。去年竹市共完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車服務市民；今年將再擴增50個站點，並增購1千輛公共自行車，推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸。

倪茂榮認為，目前站點已深入校園、住宅區及商圈等生活場域，服務量能持續提升，特別是在引進省力好騎的YouBike2.0E電輔車後，有效克服新竹丘陵地形限制，帶動騎乘人次屢創新高，成為市民短程通勤與最後一哩路的重要選擇。

針對竹市將推出YouBike前30分鐘免費政策，與竹科與竹縣府收費不同調。市府交通處回應，其他縣市已有相鄰地區優惠政策不同的情形；前30分鐘免費補助是以「借車地點」作為認定基準，民眾只要在新竹市借車，即可享有前30分鐘免費。

至於前30分鐘免費何時上路？市府交通處表示，正在著手車輛採購、系統軟體設定等前置作業，以便提供民眾更完善的借車服務，待相關前置作業完成後實施。

新竹縣交通處指出，租借縣內公共自行車不論車種前30分鐘免費優惠，已納在TPASS桃竹竹苗通勤定期月票政策中，主要希望民眾多使用公車並搭配公共自行車等運具，因此以TPASS通勤月票方式鼓勵民眾多多使用，其他使用現金民眾則暫時無法享受該優惠政策。