聽新聞
0:00 / 0:00

消防員：屋內堆滿雜物 隱形危險

聯合報／ 記者邱瑞杰林宛諭／連線報導

基隆、彰化近期接連3起民宅火災，屋內宛如回收場，住戶逃生、消防員搜救難度加倍。消防員說，屋內若有大量紙、塑膠，火勢容易蔓延，若有鋰電池還可能爆炸，甚至曾從火場拉出鋼瓶；因擔心濃煙有毒，也不敢拿下面罩。

彰化縣社頭鄉清興路一戶民宅前晚發生火災，屋內堆置大量回收物，火勢燃燒迅速，1人因嗆傷及燒燙傷送醫。基隆七堵區福一街一幢5層樓公寓5樓前天冒火煙，火勢雖很快撲滅火勢，消防人員進火場搜查，發現屋內堆放大量物品，情境和本月21日造成消防小隊長詹能傑殉職的火場相似。

消防局直言，這些物品是「隱形的危險」，一旦出現火源，極可能短時間全面燃燒，不利於自身和救災人員安全。

談起屋內堆滿大量雜物的火警，有消防員回顧，基隆正義路2019年6月24日一幢透天厝起火，造成屋內兄弟死亡，消防人員滅火後，市府清出逾20公噸回收物。消防員全副武裝進火場，只能踩著雜物行走，雜物堆得比人高，有可能塌下來被砸到，甚至被埋住。

基隆市消防局指出，家中堆置紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等物品，會使住宅「火載量（Fire Load）增加，一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等火源，短時間就可能全面燃燒，不只阻礙住戶逃生動線，也提高消防人員搶救風險。

消防局長游家懿呼籲民眾定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，樓梯間或室內避免堆大量雜物。

近日基隆兩起住宅火警，安樂消防分隊長黃軍緯都進入火場滅火搜救。他說，火場堆積紙類和塑膠類，火勢會很大，如有回收行動電源或手機，還有爆炸風險。

消防員 米奇

延伸閱讀

影／基隆晚間2地發生火警 消防員趕赴現場救援

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

基隆大火相驗詹能傑家屬哀戚不發一語 檢傳消防員了解搜救過程

基隆火災小隊長殉職！專家警告家中2類物品不快清掉 消防員也救不了你

相關新聞

警方揭露西湖鄉違法開發3公頃山坡地 苗縣府依水保法重罰30萬元

苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石方，警方通報縣府今天查獲，除勒令停工...

竹市YouBike 將推出前30分鐘免費

新竹大眾運輸缺乏，許多民眾依賴YouBike通勤代步，新竹市政府今年將推出前30分鐘免費騎乘優惠，待前置作業完成後上路；...

縣市YouBike免費不一 學者：可思考轉乘優惠

新竹市政府與縣政府針對公共自行車YouBike2.0收費模式不一，未來竹市前30分鐘租借免費，竹縣將維持收費，新竹縣已有...

2百死雞丟苗縣大排出海口 緊急清除銷毀

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近昨天發現多達遭棄置200多隻死雞，動物保護防疫所獲報封鎖現場，昨下午完成清除送銷毀，不排...

米奇屋拒入屋稽查 桃園最高罰3千

基隆日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題引發關注。台北市已訂有社區囤積行為處理原則，只要符合囤...

消防員：屋內堆滿雜物 隱形危險

基隆、彰化近期接連3起民宅火災，屋內宛如回收場，住戶逃生、消防員搜救難度加倍。消防員說，屋內若有大量紙、塑膠，火勢容易蔓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。