消防員：屋內堆滿雜物 隱形危險

基隆、彰化近期接連3起民宅火災，屋內宛如回收場，住戶逃生、消防員搜救難度加倍。消防員說，屋內若有大量紙、塑膠，火勢容易蔓延，若有鋰電池還可能爆炸，甚至曾從火場拉出鋼瓶；因擔心濃煙有毒，也不敢拿下面罩。

彰化縣社頭鄉清興路一戶民宅前晚發生火災，屋內堆置大量回收物，火勢燃燒迅速，1人因嗆傷及燒燙傷送醫。基隆七堵區福一街一幢5層樓公寓5樓前天冒火煙，火勢雖很快撲滅火勢，消防人員進火場搜查，發現屋內堆放大量物品，情境和本月21日造成消防小隊長詹能傑殉職的火場相似。

消防局直言，這些物品是「隱形的危險」，一旦出現火源，極可能短時間全面燃燒，不利於自身和救災人員安全。

談起屋內堆滿大量雜物的火警，有消防員回顧，基隆正義路2019年6月24日一幢透天厝起火，造成屋內兄弟死亡，消防人員滅火後，市府清出逾20公噸回收物。消防員全副武裝進火場，只能踩著雜物行走，雜物堆得比人高，有可能塌下來被砸到，甚至被埋住。

基隆市消防局指出，家中堆置紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等物品，會使住宅「火載量（Fire Load）增加，一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等火源，短時間就可能全面燃燒，不只阻礙住戶逃生動線，也提高消防人員搶救風險。

消防局長游家懿呼籲民眾定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，樓梯間或室內避免堆大量雜物。

近日基隆兩起住宅火警，安樂消防分隊長黃軍緯都進入火場滅火搜救。他說，火場堆積紙類和塑膠類，火勢會很大，如有回收行動電源或手機，還有爆炸風險。