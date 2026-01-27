聽新聞
0:00 / 0:00
消防員：屋內堆滿雜物 隱形危險
基隆、彰化近期接連3起民宅火災，屋內宛如回收場，住戶逃生、消防員搜救難度加倍。消防員說，屋內若有大量紙、塑膠，火勢容易蔓延，若有鋰電池還可能爆炸，甚至曾從火場拉出鋼瓶；因擔心濃煙有毒，也不敢拿下面罩。
彰化縣社頭鄉清興路一戶民宅前晚發生火災，屋內堆置大量回收物，火勢燃燒迅速，1人因嗆傷及燒燙傷送醫。基隆七堵區福一街一幢5層樓公寓5樓前天冒火煙，火勢雖很快撲滅火勢，消防人員進火場搜查，發現屋內堆放大量物品，情境和本月21日造成消防小隊長詹能傑殉職的火場相似。
消防局直言，這些物品是「隱形的危險」，一旦出現火源，極可能短時間全面燃燒，不利於自身和救災人員安全。
談起屋內堆滿大量雜物的火警，有消防員回顧，基隆正義路2019年6月24日一幢透天厝起火，造成屋內兄弟死亡，消防人員滅火後，市府清出逾20公噸回收物。消防員全副武裝進火場，只能踩著雜物行走，雜物堆得比人高，有可能塌下來被砸到，甚至被埋住。
基隆市消防局指出，家中堆置紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等物品，會使住宅「火載量（Fire Load）增加，一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等火源，短時間就可能全面燃燒，不只阻礙住戶逃生動線，也提高消防人員搶救風險。
消防局長游家懿呼籲民眾定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，樓梯間或室內避免堆大量雜物。
近日基隆兩起住宅火警，安樂消防分隊長黃軍緯都進入火場滅火搜救。他說，火場堆積紙類和塑膠類，火勢會很大，如有回收行動電源或手機，還有爆炸風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言