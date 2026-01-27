米奇屋拒入屋稽查 桃園最高罰3千

基隆日前一處堆放大量雜物的民宅發生火警，導致消防員殉職，囤積戶問題引發關注。台北市已訂有社區囤積行為處理原則，只要符合囤積行為，可依不同法令開罰，桃園市則率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，住戶拒稽查者最高罰3千元，最快2、3月實施。

桃園市曾多次面臨住宅囤積問題，2020年桃園區1處民宅因大量堆置回收物引發火災，2024年中壢區也有拾荒者在住家堆滿大量回收物，散發惡臭、滋生病媒蚊，但受限法規，無法強制要求屋主改善，更遑論強制進入私人住宅清除。

中壢區復華里長曾榮煥說，該屋主囤積物品至少5、6年，當時一進屋內眾人驚呆，房間、浴室、廚房全堆滿雜物，客廳更堆至天花板，需爬梯子才能通行，囤積問題還導致鼠患，嚴重影響其他住戶生活品質。

曾榮煥直言，處理過程中只能勸導，經議員協助通報相關單位開會，並透過屋主遠房親戚及哥哥多次勸說，耗時2、3個月屋主才勉強簽下同意書，最後清出8車垃圾。

桃園市環保局指出，受限各局處權責分散、法源不足等，桃園市為此制定「住宅囤積行為處理自治條例」，整合民政、社會、警察、衛生、環保等7個局處分工協作。該條例經議會通過，本月送行政院核定，最快2、3月上路。

環保局說明，條例定義「囤積行為」為蒐集或堆積物品，致影響公共安全、環境衛生或引發法定傳染病之虞。若查證確有囤積行為者，得由行為人或區公所協助排出、環保局負責清運。如行為人有身障、經濟困難、高齡或失能等，由社會局介入輔導。

自治條例並訂有罰則，若執行機關稽查時，所有人、使用人或管理人拒絕、妨礙或規避，經勸導無效者，可處3千元以下罰鍰，並得按次處罰。桃園市環保局盤點，全市目前仍有約10處嚴重囤積的「米奇屋」，主要分布在桃園、中壢區。

桃園市副市長蘇俊賓說，囤物風險不只是環境衛生，對公共安全和消防影響都很大，自治條例除制定罰則，也會強化關懷支持，讓輔導先行。

北市府多年前就訂定「台北市社區囤積行為處理原則」，只要社區內發現疑似囤積行為案件，地點除民宅起居室或陽台，也包含占據公寓大廈公共空間，相關單位張貼公告或開立通知單限期清除，罰則則回歸相關法規，例如於防火巷、樓梯間等堆置雜物未清除改善，可依公寓大廈管理條例處4萬到20萬元罰鍰。