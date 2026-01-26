竹市警局今舉行分局長交接 高虹安感謝警力支援消費金發放

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
(左起)第三分局副分局長蔡讚成、警察局長陳源輝、市長高虹安、新任第三分局分局長林俊雄，合握印信合影。記者郭政芬／攝影
新竹警察局今天舉行新卸任分局長等聯合交接典禮，由市長高虹安主持。這次人事異動為新任主任秘書林炎巨、新任第一分局分局長陳科宏、二分局分局長周貴忠、三分局分局長林俊雄。

高虹安致詞表示，特別感謝竹市警察局協助普發5千元消費金政策，順利完成總額19.25億元、分送361處發放所的運送與維安任務。她肯定警察局在局長陳源輝上任後迅速完成指揮調度，確保流程安全順暢，並於今天完成餘額點交入庫及繳回銀行，展現警政團隊的高度專業與效率。

陳源輝指出，此次人事異動係配合警政發展與組織需求，透過適才適所提升警政效能；卸任人員中，主任秘書林昆達調陞台中市警察局督察，第一分局長張明忠調任台中港務警察總隊督察長，第二分局長林炎巨調任竹市警察局主秘，第三分局長陳科宏則接任第一分局分局長。

竹市警察局表示，新任主任秘書林炎巨為警大行政警察學系60期畢業、聯合大學管理學院碩士，警政資歷完整，曾任金門、苗栗及竹市警察局轄下4任分局長，兼具行政歷練與基層經驗，此次榮調實至名歸。

新任第一分局分局長陳科宏為警大行政警察學系68期畢業、警察政策研究所碩士，曾任金門、南投及新竹市警察局轄下3任分局長，任內績效卓著，領導與執行能力備受肯定，因而獲拔擢重任。

新任第二分局分局長周貴忠為警大行政警察學系67期畢業、警察政策研究所碩士，曾任新竹縣新埔及苗栗通霄分局長，具豐富治安與交通管理實務經驗。

新任第三分局分局長林俊雄，具警大公共安全研究所碩士學位，曾歷任屏東警察局枋寮分局及潮州分局等2任分局長，警政經驗豐富，歷練完整，未來將持續為新竹市治安與公共安全貢獻專業。

現場長官及與會貴賓合影留念。記者郭政芬／攝影
市長高虹安及警察局長陳源輝與新任分局長、主任秘書合影留念。記者郭政芬／攝影
(左起)第二分局副分局長劉德富、警察局長陳源輝、市長高虹安、新任第二分局分局長周貴忠，合握印信合影。記者郭政芬／攝影
(左起)第一分局副分局長胡竣凱、警察局長陳源輝、市長高虹安、新任第一分局分局長陳科宏，合握印信合影。記者郭政芬／攝影
警察 新竹 警大

