竹市文資審議拍板 新竹高商3棟日式宿舍列歷史建築
新竹市政府日前召開文化資產審議委員會，經委員決議，將新竹高商位於學府路128-2號、128-11號及128-12號等三戶建物登錄為歷史建築「新竹州立新竹商業學校日式宿舍」。市府強調，本次審議不僅確立了校園歷史地標，更要求未登錄之各棟舊材料須予以保存，作為日後文資修復之用。
新竹市文化局表示，獲登錄的3棟宿舍展現日治時期高等官舍與判任官舍的特徵，建物保有編竹夾泥牆、京呂組構造方式及改良式和小屋屋架等傳統構法，極具文化價值。而學府路128-3號至128-6號等4戶建築，因早期增改建程度較鉅，並混入許多異質材料，影響其整體文資價值，故決議不予登錄。然而，為秉持文資保存精神，於1月22日召開文化資產審議委員會，特別決議未獲登錄建物的舊有木料與屋瓦仍應妥善封存，留待後續修復工程使用。
新竹市文化局提到，新竹高商日式宿舍是竹市教育發展史的重要一環。未來市府將協助新竹高商積極爭取經費並與其密切合作，啟動修復再利用計畫，期望讓這群具有歷史底蘊的日式宿舍建築，能轉化為如校史館、社團空間或特殊教室等具有教育意義的公共空間，成為竹市代表性校園建築新地標。
