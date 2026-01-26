警方揭露西湖鄉違法開發3公頃山坡地 苗縣府依水保法重罰30萬元

苗栗縣道128線旁西湖鄉高埔段約3公頃山坡地，地主違法未經申請即開挖，並回填一般土石方，警方通報縣府今天查獲，除勒令停工，縣府將依水土保持法最重30萬元裁罰，並連續處分至改正，並限期恢復植生。

縣府水利處今天接獲通霄警分局通報，西湖鄉高埔村128線周邊，疑似違反水保法案，現場山坡地光禿禿，水利處初步調查，開發現場未申請水保計畫，比對衛星影像查出違規面積2萬9221平方公尺，並堆置了大量非現地開挖產出的土石，且無法出具合法土方來源證明。

水利處研判來路不明的土方，傾倒已有數天，鬆散且不穩定，隨意堆置在邊坡上，除當場勒令停工，依水保法裁罰最高的30萬元，後續將嚴格要求水土保持義務人限期3個月恢復植生，如未如期改善，將連續處分至改正為止。