後龍鎮外埔大排200隻斃死雞清除了 動防所追棄屍人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近200多隻死雞屍體，動物保護防疫所人員全副裝備昨天約下午2時清消並移除乾淨。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近200多隻死雞屍體，動物保護防疫所人員全副裝備昨天約下午2時清消並移除乾淨。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近今天約200多隻雞陳屍，動物保護防疫所下午清除送銷毀，不排除禽流感疫情，或是早晚溫差低集體暴斃等死因，採樣送農業部獸醫研究所檢驗，並追查棄雞屍人從重裁罰。

苗栗縣全縣214處養雞場，動防所抽檢監測，去年至今都沒有發生疫情，或是雞隻大量死亡事件，動防所也未接獲相關通報，後龍鎮外埔里民今天一早在後龍鎮外埔漁港北堤王爺宮大排出海口附近，發現散布約50公尺的大量死雞，引起地方疑慮，並痛批太惡劣，動防所也錯愕。

動防所會同縣府農業處畜產科、環保局、警方，及苗栗縣養豬協會等相關人員現勘，200多隻死雞，介於6至8周的中、小雞，外表沒有特別異常，也沒有發臭，應是昨天晚上非法棄置，動防所封鎖現場，並同步對半徑3公里內禽場，啟動緊急訪視與防疫輔導，今天下午2點多完成清消，全部斃死雞都清運至化製場銷毀。

動防所指出，大量斃死雞的原因不排除可能的禽流感等疫情，也有可能日夜溫差大，造成雞隻不適應死亡，動防所已採取臟器，送請獸研所檢驗，結果這周會出爐，動防所不排除斃死雞是外縣市載運來棄置，動物傳染病防治條例規定，最高可處100萬元罰鍰，警方正調閱周邊監視器，過濾追查行為人，將依法從重裁處，守護縣內養禽產業安全與民眾健康。

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現200多隻死雞屍體，現場封鎖擴大清消。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現200多隻死雞屍體，現場封鎖擴大清消。圖／民眾提供

禽流感 疫情 苗栗縣

後龍鎮外埔大排200隻斃死雞清除了 動防所追棄屍人

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近今天約200多隻雞陳屍，動物保護防疫所下午清除送銷毀，不排除禽流感疫情，或是早晚溫差低集...

