竹市北區首座寵物公園落成啟用 高虹安：逐步落實一區一寵物公園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府今日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」。圖／市府提供
新竹市政府今日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」。圖／市府提供

新竹市政府今日舉辦「新竹市樹林頭狗狗公園啟用典禮」，市長高虹安宣布再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間，另外，香山區狗狗公園亦已進入工程發包階段，預計不久後即可達成目標，提供毛小孩更多元、友善的運動休憩空間。

高虹安表示，過去竹市僅有一座頭前溪左岸狗狗公園，在她上任後提出「一區一寵物公園」政策，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。樹林頭狗狗公園於2024年拍板選址興建，今日正式落成啟用，不僅提供毛孩自在活動、社會化互動的場所，也讓飼主能安心陪伴、交流情感。

高虹安說明，目前竹市已有88家店家響應加入動物友善行列，提供更多元、好吃好玩的寵物友善休憩服務。另，市府也持續落實24小時「1959動物救援專線」，提供民眾即時通報動物救援與諮詢服務，並加強違反動物保護法案件之查緝與稽查，確保動物權益獲得完善保障。

產發處長嚴翊琦表示，感謝新竹市獸醫師公會及全體獸醫師，長期協助市府推動各項動物保護工作，還有寵物商業同業公會全體會員的大力支持，攜手落實寵物從出生登記到終身照顧的完整照護機制。

同時，也感謝竹市各動物保護協會、南寮收容所志工與工作同仁，長期不辭辛勞投入流浪動物收容照護與送養工作，並協助動物緊急救傷，走入校園與社區推廣尊重生命、保護動物的觀念，讓動保理念得以持續紮根與落實。未來各項動物保護工作的推動，仍有賴各界持續支持與共同努力。

市長高虹安宣布再增添一座全新寵物公園，並邀請飼主與毛小孩搶先體驗嶄新的友善活動空間。圖／市府提供
新竹市長高虹安上任後，積極盤點合適空間，現階段已達成東區、北區建置寵物公園任務。圖／市府提供
流浪動物 寵物 獸醫師

