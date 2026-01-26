大搬風！苗栗縣3個警分局長上任 鍾東錦期許讓鄉親安全過好年

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警局今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，苗栗分局長林威廷、竹南分局長陳俞佐、通霄分局長蘇立琮今天上任。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局有5個分局，包括苗栗分局長林威廷、竹南分局長陳俞佐、通霄分局長蘇立琮今天上任，縣長鍾東錦期待落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓鄉親都能安心過好年。

縣警局今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，鍾東錦主持，議員黎尚安、許櫻萍、鄭聚然、張志宇，及苗栗市長余文忠等人到場觀禮，林威廷原任南投縣埔里分局長、陳俞佐原任宜蘭縣三星分局長，蘇立琮原任花蓮縣新城分局長，另佈達縣警局新任督察長林明波。

鍾東錦肯定新任的督察長及分局長外勤職務歷練豐富、具有領導能力，深獲各級長官肯定，期許他們到任新職後，皆能發揮所長，領導所屬齊心努力，發揮為民服務精神，貫徹維護治安決心，提供鄉親安全、舒適的居住環境

鍾東錦表示，目前為加強重要節日安全維護，警察局已規畫警察、義警、義交、民防、守望相助隊、志工及協勤民力等人力投入該項工作，苗栗縣屬於觀光大縣，年節期間不管是各風景地區、旅遊景點、年貨大街等，均可能湧現觀光及購物人、車潮。

他請員警秉持同理心，將民眾小事視為自身的大事，持續加強對於肅竊、防搶、打詐、酒後駕車防制，及交通疏導等工作，確保民眾生命與財產安全，落實「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」目標，讓所有鄉親都能安心過好年。

