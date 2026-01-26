竹市道路有限通勤需求高！今年擴增50站YouBike、增購千輛公共自行車

YouBike。本報資料照片 新竹市機車登記數約28萬輛、汽車約17萬輛，在道路空間有限的條件下，推動公共運輸是舒緩交通壓力的關鍵解方。市府除了推動全電動「先導公車」路線，今年將再擴增50個站點，並增購1千輛公共自行車，持續推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸。

新竹市府表示，作為大新竹輕軌建設的前哨站，全電動「先導公車」路線自2024年12月正式上路後，歷經一年多的營運調整與服務優化，已逐步成為市民往返市區、科學園區與高鐵站的重要通勤選擇。

市長高虹安表示，竹市地緣狹小、道路空間有限，加上新竹科學園區吸引大量外來通勤人口，長期承受龐大交通量，使交通壅塞成為城市發展的結構性課題。自上任以來，市府即從整體交通治理著手，透過擴建道路、延伸重要路段，並同步規畫大眾運輸系統、調整公車路網與班次，多管齊下舒緩交通壓力。

在提升公共運輸吸引力方面，市府推動「桃竹竹苗TPASS通勤定期票」、作為輕軌前導的全電動「先導公車」，以及「YouBike與共享機車」的全面普及，3大政策引擎齊力帶動下，新竹市的大眾運輸環境已逐步展現嶄新風貌。

交通處長倪茂榮指出，作為城市路網「微血管」的YouBike，使用量亦持續攀升，累計騎乘人次已突破1300萬。去年新竹市共完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車服務市民；今年將再擴增50個站點，並增購1千輛公共自行車，持續推動「站加倍、車加量、前30分鐘免費」三大主軸。

目前站點已深入校園、住宅區及商圈等生活場域，服務量能持續提升，特別是在引進省力好騎的YouBike 2.0E電輔車後，有效克服新竹丘陵地形限制，帶動騎乘人次屢創新高，成為市民短程通勤與最後一哩路的重要選擇。