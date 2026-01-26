快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

前桃警副局長陳武康退而不休 投入地板建材創事業第二春

桃園電子報／ 桃園電子報

20260125 112612AAAA
圖：桃園市警局前副局長陳武康成立土旺企業，退而不休開創事業第二春。圖：曾增勳攝

桃園市警局前副局長陳武康本月中旬屆齡退休，卸下公職身分後，退而不休開創事業第二春，他在桃園市龍潭區成立土旺企業開幕，經銷外銷歐美日知名的民景企業高彈性塑膠地板，桃園在地民代、警界許多好友出席祝賀，陳武康今天說，他在本月15日退下公職後轉身拚事業，經銷無毒、安全、防水、防噪音及高耐磨的高彈性地板建材，服務顧客。

20260125 114358AAAA
圖：桃園市警局前副局長陳武康成立土旺企業，退而不休開創事業第二春。圖：曾增勳攝

陳武康從警43年，從戶政事務所主任起歷練警職職務至桃園市警局副局長，本月15日屆滿65歲退休，他在桃園市警局副局長任內特別重視改善同仁職場工作及生活環境，退休後獲民景企業支持，成立土旺企業和擔任董事，從事經銷與人民生活、環境息息相關的居家建材事業，開幕茶會包括立委魯明哲及議員、警界退休和現職警官多人出席。

陳武康說，他自1月15日退休後，想一圓為事業打拚的理想，在退休後9天內，快馬加鞭完成公司成立，從公職轉身民營事業的心路歷程，需適應社會歷練，感謝過去警界長官和民景企業支持，他將一本腳踏實地原則，經銷民景企業生產高品質、無汙染、安全無毒、防水、防噪音及高耐磨的高彈性塑膠地板建材，「早上訂購、明天服務到家」，服務所有顧客。

本文章來自《桃園電子報》。原文：前桃警副局長陳武康退而不休 投入地板建材創事業第二春

延伸閱讀：

  1. 中壢火車站疑現偷拍色狼 連2日同時段、地點撞見網友氣炸
  2. 「檳榔菸酒不離身」口腔癌風險高達123倍 定期篩檢遠離疾病威脅

桃園 噪音 火車站

延伸閱讀

開南大學生不滿工讀金遲發投書 校方查明疏失致歉立即補發

颱風夜天降橫禍車遭砸毀 嘉義男告違建求償20萬 法院因這理由駁回

桃警少年隊校園安全大進化！防詐知識、防身術雙管齊下

影／22歲華裔加籍貴婦來台當車手！桃警「以衣追人」小港機場攔截

相關新聞

靈鷲山普仁獎 表揚學子動人故事

靈鷲山桃園區「普仁獎」頒獎典禮昨表揚147名國中小學生，獲獎學子都有段身處逆境仍堅持美善品德的動人故事。

星期評論 ／住警器普及率高 也要留意使用期限

住宅用火災警報器在火災初期即時提醒，可以扮演救命的關鍵角色，全國也有幾近百分百的裝設覆蓋率，但覆蓋率採累加計算，無法反映...

大嵙崁清淤輸送系統全線通車 完善大龍門觀光廊帶交通基石

隨著石門水庫「阿姆坪防淤隧道」完工，水庫庫容的清淤運輸需求顯著提升。為此，經濟部水利署與桃園市政府聯手推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，在歷經三年艱辛挑戰後，今日(22日)在桃園市張善政市長見證下全線通

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。 桃園市政府表示，本次

老街溪右岸芝和橋至領航南橋治理工程竣工

經濟部水利署補助本府水務局辦理「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，整治工程已於114年10月竣工。本工程承接先前已完成的老街溪環北橋至高速公路橋及老街溪高速公路橋至芝和橋河段，讓老街溪全流域治

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

北部最受矚目的宗教盛事—「桃園護國宮太子忠孝文化季」，於10月18日至22日熱鬧登場！今年適逢桃園護國宮建廟48週年、夜巡復辦第12年，以「神的步行者」為主題，號召信眾共同走出信仰的腳步。五夜暗訪的太

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。