星期評論 ／住警器普及率高 也要留意使用期限

住宅用火災警報器在火災初期即時提醒，可以扮演救命的關鍵角色，全國也有幾近百分百的裝設覆蓋率，但覆蓋率採累加計算，無法反映真實現況；住警器並非「萬年」不壞，電池、住警器的使用壽命都有限，保命符可能「中看不中用」，成安全的隱憂。

桃園市楊梅區富元街一戶民宅今年1月20日火災，一樓客廳竄出大量濃煙，住警器發出警報，屋主與消防人員迅速反應，火勢快速被撲滅且無人傷亡，住警器成功預警，歷年迭有案例，降低火災可能造成人命及財產損害程度。

住警器的原理有如鬧鐘，人類在睡眠中，嗅覺等功能降低，聽覺可以迅速反應，苗栗縣消防局根據研究資料，現代家庭石化裝潢與家具燃燒起火，第3分鐘火勢已成長，第3分40秒發生閃燃，如果住警器裝設位置適當，1分30秒內感應發報示警，爭取火場逃生救災時效。

消防法2010年將住警器入法，苗栗縣政府率全國之先，2011年起分3年普設，2019年再透過自治條例加強力道，要求住宅必須設置住警器，才能核發使用執照；高雄市火災預防自治條例去年9月起，明訂住宅未裝設要罰6000元至3萬元。

消防署也要求各縣市消防局每月提報住警器應設置累計覆蓋率，苗栗縣99.94%，台北市、彰化縣皆99.97%，同列全國最高，最低的新北市也有97.7%，全國平均達99.04%。

然而，住警器覆蓋率幾近完美的數據背後來自「累計」，住警器從早期一般電池的1年到鹼性電池的3年，目前鋰電池10年，如果沒換新，能否正常運作令人存疑。況且住警器也非裝1顆住警器就足夠，房間、走道、樓梯處要裝偵煙型，廚房裝偵熱型，警報零死角才能建構完整防護網。

住警器攸關人命，但礙於私人空間涉隱私權等，消防機關難以檢查，桃園中壢去年就曾發生屋主配發住警器，卻未落實安裝，進而引發死亡火警的憾事。民眾應提升危機意識，安裝後每月檢查清潔，當住警器指示燈閃滅或發生警示聲時立即換電池，讓保命符持續發揮效用。