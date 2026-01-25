幅員廣闊救護距離長 桃消提升復興區偏遠部落自救能力

桃園市復興區面積幅員廣闊，部落間距離遙遠，低密度人口組成之下，消防能量無法及時抵達現場處理民眾緊急危害，為強化原鄉部落救護自救技能與推廣妥善使用救護資源，桃園市消防局復興分隊今於嘎色鬧部落光輝教會舉辦「救護基礎技術自救課程」，透過救護人員手把手教學，提升部落民眾自救能力。

復興區嘎色鬧部落位於前山與後山之間，距離前山復興分隊與後山巴陵分隊車程遙遠，且部落年長者眾多，為改善救護車等待時間長而無法給予病患及時適當處置的情況，復興分隊今辦理推廣偏鄉部落救護基礎技術自救課程，希望當意外或危急事故發生時，部落居民能先給予患者初步處置，在救護車到達前穩定患者生命徵象。

今自救課程包含4類危急狀況處置「止血與包紮」、「CPR+AED」、「急性心肌梗塞與中風」及「哈姆立克急救技術」，希望透過教授實用重要的急救操作技術，能讓部落居民學習到基本自救自助能力，也宣導民眾天冷注意通風，遠離CO中毒危害，讓部落民眾習得救護技能幫助家人進而有效施以緊急救護處置，一同守護部落安全。