幅員廣闊救護距離長 桃消提升復興區偏遠部落自救能力
桃園市復興區面積幅員廣闊，部落間距離遙遠，低密度人口組成之下，消防能量無法及時抵達現場處理民眾緊急危害，為強化原鄉部落救護自救技能與推廣妥善使用救護資源，桃園市消防局復興分隊今於嘎色鬧部落光輝教會舉辦「救護基礎技術自救課程」，透過救護人員手把手教學，提升部落民眾自救能力。
復興區嘎色鬧部落位於前山與後山之間，距離前山復興分隊與後山巴陵分隊車程遙遠，且部落年長者眾多，為改善救護車等待時間長而無法給予病患及時適當處置的情況，復興分隊今辦理推廣偏鄉部落救護基礎技術自救課程，希望當意外或危急事故發生時，部落居民能先給予患者初步處置，在救護車到達前穩定患者生命徵象。
今自救課程包含4類危急狀況處置「止血與包紮」、「CPR+AED」、「急性心肌梗塞與中風」及「哈姆立克急救技術」，希望透過教授實用重要的急救操作技術，能讓部落居民學習到基本自救自助能力，也宣導民眾天冷注意通風，遠離CO中毒危害，讓部落民眾習得救護技能幫助家人進而有效施以緊急救護處置，一同守護部落安全。
復興分隊分隊長陳遠鑫表示，復興區是桃園面積最大區，58個泰雅部落遍布於復興行政區，多數部落地處偏遠，消防資源難以及時抵達，本次深入部落施行「救護基礎技術自救課程」，將防災預防整備與自助精神貫徹到緊急急救的區塊，透過提升部落急救識能及技術，讓居民意識到自己也有能力守護部落人員，有效提升部落安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言