快訊

星宇航空飛神戶「重落地」降落 民航局要求組員停飛調查

基隆民宅起火...消防人員進入火場 發現是堆滿物品的高火載量危險場域

霍諾德徒手攀台北101 工傷協會：101踐踏工安、把人命當宣傳素材

台3線苗栗路段大型重機車疑過彎自摔 22歲男騎士傷重不治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
22歲彭姓男子今天騎大型重機在獅潭鄉路段，疑過彎自摔受傷，經送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。圖／大湖警察分局提供
22歲彭姓男子今天騎大型重機在獅潭鄉路段，疑過彎自摔受傷，經送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。圖／大湖警察分局提供

22歲彭姓男子今天趁著冬陽暖和，一人從新竹到苗栗騎大型重機，在獅潭鄉路段疑過彎自摔，人車嚴重受創，彭男送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。

苗栗縣警局大湖分局今天上午9點接獲報案，台3線119.2公里獅潭鄉路段發生大型重型機車事故，員警到場處理，發現彭男及所騎大型重機，倒在南往北方向內側車道，機車嚴重受損，彭男失去意識，送醫仍回天乏術。

警方初步調查，彭男從新竹到苗栗騎大型重機，疑過彎時不慎自摔，彭男經檢驗無酒精反應，相關肇事原因警方調閱行車紀錄器，及附近監視器釐清中。

大湖分局呼籲，本轄台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛。

重機 新竹

延伸閱讀

苗栗歐日混搭夢幻莊園！美拍夯點「莫內秘密花園」，愛拍照的你可不能錯過

苗栗一日遊「明德水庫水陸空」體驗攻略！看雲海、遊湖、空中腳踏車一次玩好玩滿

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

影／橘子甜了 草莓紅了！苗栗獅潭「橘莓戀」今明登場迎賓

相關新聞

高中生環島撿菸蒂 首站新竹5人加入

寒假剛開始，「高中生的循環經濟」平台執行長、台中二中學生黃若寧，昨天背起行囊、拿起垃圾夾、空罐子，從台中出發搭火車環島撿...

苗栗連續11年人口負成長 鄉公所加碼催生

苗栗人口連續11年負成長，縣府與各鄉鎮公所相繼提出福利政策鼓勵生育。獅潭與公館2鄉今年再加碼，前者加發津貼多達8.2萬元...

社區漆黑民眾哀號！桃園八德重劃區無預警停電 866戶受影響

桃園市八德重劃區今天晚間7時突然無預警停電，仁德路、廣興路與豐田路等重要道路2側社區大樓都無電可用，民眾一片哀號。台電目...

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

苗栗縣「海線一家親環保協會」今天在苑裡舉辦第9屆田庄人尾牙及自作自售市集，吸引近千名民眾參與，今天活動以「慢生活、友善環...

苗栗連11年「生不如死」 公館鄉首胎加發1萬元、獅潭鄉育兒加發7.2萬

苗栗縣人口數從2015年開始出現負成長，迄今已連續11年遞減，2025年比前一年又減少1682人，縣府及各鄉鎮市公所近年...

大嵙崁清淤輸送系統全線通車 完善大龍門觀光廊帶交通基石

隨著石門水庫「阿姆坪防淤隧道」完工，水庫庫容的清淤運輸需求顯著提升。為此，經濟部水利署與桃園市政府聯手推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，在歷經三年艱辛挑戰後，今日(22日)在桃園市張善政市長見證下全線通

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。