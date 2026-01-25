鍾東錦連續第7年捐薪發愛鄉獎學金 許太太一輩子只要有能力就捐助

苗栗縣長鍾東錦愛鄉行動獎助學金今天第7年，他當場回應太太陳美琦希望「一輩子這樣捐助」，表示只要有一口飯吃，即使沒有職務，也會持續助學。

鍾東錦於2019年擔任議長任內起，捐出薪資100萬元，每年農曆春節前，頒發頭份市、三灣鄉及南庄鄉200名國中及國小學子，各5000元獎助學金，今年連續第7年，他的帶動下，苗栗市長余文忠跟進，上任後在公所成立專戶，余每年捐出50萬元薪資，加上各界善心人士捐款，昨天第三次頒發，共有101名高中職以下優秀學生，每人5000元獎助學金。

鍾東錦連袂陳美琦今天出席在頭份市興華高中舉行頒贈典禮，陳美琦許下希望一輩子這樣捐助，鍾東錦立即回應，只要有一口飯吃，即使沒有職務，也會持續助學，鍾並加碼，今年縣長選舉的選票補助款，也會比照這屆選舉全數捐出做公益、幫忙弱勢。

他並以學長的身分分享，舉例學生免費營養午餐政策，他早於台北市長蔣萬安宣布前3個月，就已經敲定，他說，接任縣長時，苗栗財政辛苦，但自己不能設限，透過立委陳超明、邱鎮軍的爭取，爭取最少的配合款建設，把有限的資源最大化。