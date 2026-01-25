憂治安死角！中壢龍岡地下道昏暗髒亂 爭取增設監視器

桃園市連接中壢區與平鎮區、串聯中壢火車站前後站的「龍岡人行地下道」，是當地民眾及學生通勤的重要通道，尤其在鐵路地下化施工期間需求增加，然而地下道內部長期存有治安死角與環境維護問題，包括燈光昏暗、環境髒亂等。地方於近日再度前往現地會勘，強力爭取於地下道內部增設監視系統，確保民眾通行安全。

東興里里長莊英起指出，龍岡地下道目前僅在出入口處設有錄影設備，狹長的地下道內部卻缺乏監控裝置，導致該處成為治安盲區，過去還曾發生街友對路人做出猥褻動作、流浪漢逗留等騷擾事件，讓許多民眾感到擔憂。桃園市議員魏筠則表示，過去龍岡地下道除了治安疑慮，也常因塗鴉滿布、光線昏暗及排水設施破損而影響觀瞻與安全。

對此地方邀集相關單位，於近日前往地下道現場會勘，經討論決議由桃園市政府養護工程處與中壢警分局共同研議協調，將盡速於地下道內裝設監視器，全面覆蓋監控範圍；此外，針對地下道內老舊的階梯、排水設施維修，以及牆面塗鴉的清理工作，也要求相關單位排定時程盡快進場整治。