憂治安死角！中壢龍岡地下道昏暗髒亂 爭取增設監視器

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
「龍岡人行地下道」串聯中壢火車站前後站，是當地通勤族的重要通道，卻長期存有治安死角與環境維護問題。地方強力爭取於地下道內部增設監視系統。記者周嘉茹／翻攝
「龍岡人行地下道」串聯中壢火車站前後站，是當地通勤族的重要通道，卻長期存有治安死角與環境維護問題。地方強力爭取於地下道內部增設監視系統。記者周嘉茹／翻攝

桃園市連接中壢區與平鎮區、串聯中壢火車站前後站的「龍岡人行地下道」，是當地民眾及學生通勤的重要通道，尤其在鐵路地下化施工期間需求增加，然而地下道內部長期存有治安死角與環境維護問題，包括燈光昏暗、環境髒亂等。地方於近日再度前往現地會勘，強力爭取於地下道內部增設監視系統，確保民眾通行安全。

東興里里長莊英起指出，龍岡地下道目前僅在出入口處設有錄影設備，狹長的地下道內部卻缺乏監控裝置，導致該處成為治安盲區，過去還曾發生街友對路人做出猥褻動作、流浪漢逗留等騷擾事件，讓許多民眾感到擔憂。桃園市議員魏筠則表示，過去龍岡地下道除了治安疑慮，也常因塗鴉滿布、光線昏暗及排水設施破損而影響觀瞻與安全。

對此地方邀集相關單位，於近日前往地下道現場會勘，經討論決議由桃園市政府養護工程處與中壢警分局共同研議協調，將盡速於地下道內裝設監視器，全面覆蓋監控範圍；此外，針對地下道內老舊的階梯、排水設施維修，以及牆面塗鴉的清理工作，也要求相關單位排定時程盡快進場整治。

桃園 中壢 監控

相關新聞

高中生環島撿菸蒂 首站新竹5人加入

寒假剛開始，「高中生的循環經濟」平台執行長、台中二中學生黃若寧，昨天背起行囊、拿起垃圾夾、空罐子，從台中出發搭火車環島撿...

苗栗連續11年人口負成長 鄉公所加碼催生

苗栗人口連續11年負成長，縣府與各鄉鎮公所相繼提出福利政策鼓勵生育。獅潭與公館2鄉今年再加碼，前者加發津貼多達8.2萬元...

社區漆黑民眾哀號！桃園八德重劃區無預警停電 866戶受影響

桃園市八德重劃區今天晚間7時突然無預警停電，仁德路、廣興路與豐田路等重要道路2側社區大樓都無電可用，民眾一片哀號。台電目...

自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

苗栗縣「海線一家親環保協會」今天在苑裡舉辦第9屆田庄人尾牙及自作自售市集，吸引近千名民眾參與，今天活動以「慢生活、友善環...

苗栗連11年「生不如死」 公館鄉首胎加發1萬元、獅潭鄉育兒加發7.2萬

苗栗縣人口數從2015年開始出現負成長，迄今已連續11年遞減，2025年比前一年又減少1682人，縣府及各鄉鎮市公所近年...

桃園龍潭區沒寵物公園 運動公園旁閒置地有望盼加速

桃園市有30多處寵物公園，不過龍潭區至今沒有半個，地方希望市府重視。議員劉熒隆、徐玉樹表示，已經辦會勘龍潭運動公園大昌路...

