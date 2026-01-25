苗栗連續11年人口負成長 鄉公所加碼催生

苗栗人口連續11年負成長，縣府與各鄉鎮公所相繼提出福利政策鼓勵生育。獅潭與公館2鄉今年再加碼，前者加發津貼多達8.2萬元，後者則是第一胎加碼，盼改變「生不如死」局面。

苗栗雖有頭份、竹南2地受惠新竹科學園區外溢效應，人口逆勢成長，但其他16鄉鎮市人口都持續下滑，導致全縣人口下降，去年總人口數53萬1172名，比2024年少了1682名，比2014年更是少了3.6萬名，在「生不如死」趨勢下，區域人口數量與結構失衡問題嚴重。

獅潭鄉是苗栗人口最少的鄉鎮，高齡化全縣最嚴重，鄉公所為鼓勵生育，決定調高生育補助並新增育兒津貼。鄉公所指出，公所原本提供的生育津貼是每胎2萬元，今年元月起調高到每胎3萬元。新生兒2歲之前可領育兒津貼，每3個月9000元，2年合計7.2萬元。

公館鄉生育津貼原本第一胎1萬、第二胎2萬元、第三胎以上3萬元，今年起第一胎加碼至2萬元，也就是第一、二胎都補助2萬，第三胎以上3萬元。