自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
勞動部長洪申翰部長、桃竹苗分署長賴家仁等人赴苑裡訪視多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰部長、桃竹苗分署長賴家仁等人赴苑裡訪視多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動部提供

苗栗縣「海線一家親環保協會」今天在苑裡舉辦第9屆田庄人尾牙及自作自售市集，吸引近千名民眾參與，今天活動以「慢生活、友善環境」為核心精神，透過市集與尾牙展現在地產業能量與社區共好成果，為海線地區注入豐沛的地方創生動能。勞動部洪申翰肯定海線一家親環保協會多年來在環境守護、就業培力及地方創生等面向的深耕投入，為地方發展帶來正向影響。

勞動部指出，海線一家親環保協會自2020年起參與勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫，並以「苗南海經濟培力永續發展計畫」為主軸，整合海洋生態調查、教育推廣與藍色產業，發展具在地特色的藍色經濟模式。7年來已協助34人次就業，海洋教育推廣遍及300所學校、150家企業及12個社區，透過淨灘行動、環保義工隊等措施，累計創造逾千萬元在地經濟效益，展現就業促進與環境永續並進的政策成果。

「田庄人尾牙」今年邁入第9屆，源自在地農漁民希望擁有屬於自己的年度感恩聚會，由居民自力籌辦、作伙張羅，逐年發展為苗栗海線地區的重要盛事。這屆活動集結超過30個在地自作自售攤位，尾牙席開50桌，吸引近千民眾參與，活動結合抽獎與市集，獎品都是為農漁民親手製作的在地農漁特產品，盼帶動在地消費與社區就業，展現最在地、最有溫度的社區力量。

洪申翰、海洋委員會海洋保育署長陸曉筠、苗栗縣議員陳品安、翁杰、張顧礫及苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎，與在地居民共同見證地方創生與永續發展的具體成果。

洪申翰表示，勞動部推動的「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，透過與民間團體攜手合作，發展兼具產業促進與社會福祉的創新服務模式，不僅為在地創造穩定就業機會，也成為青年返鄉投入地方產業發展的推手，同時協助弱勢失業者重返職場。自2002年推動至今，2項計畫累計協助超過16萬人就業。未來勞動部勞動力發展署將持續支持在地精彩的人、精彩的行動與價值，並支撐地方勞動力發展與社會穩定。

勞動部長洪申翰訪視多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部長洪申翰訪視多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部長洪申翰（右二）、桃竹苗分署賴家仁分署長（右一）訪視苗栗多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部長洪申翰（右二）、桃竹苗分署賴家仁分署長（右一）訪視苗栗多元就業開發方案及培力就業計畫單位。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

