自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定
苗栗縣「海線一家親環保協會」今天在苑裡舉辦第9屆田庄人尾牙及自作自售市集，吸引近千名民眾參與，今天活動以「慢生活、友善環境」為核心精神，透過市集與尾牙展現在地產業能量與社區共好成果，為海線地區注入豐沛的地方創生動能。勞動部長洪申翰肯定海線一家親環保協會多年來在環境守護、就業培力及地方創生等面向的深耕投入，為地方發展帶來正向影響。
勞動部指出，海線一家親環保協會自2020年起參與勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫，並以「苗南海經濟培力永續發展計畫」為主軸，整合海洋生態調查、教育推廣與藍色產業，發展具在地特色的藍色經濟模式。7年來已協助34人次就業，海洋教育推廣遍及300所學校、150家企業及12個社區，透過淨灘行動、環保義工隊等措施，累計創造逾千萬元在地經濟效益，展現就業促進與環境永續並進的政策成果。
「田庄人尾牙」今年邁入第9屆，源自在地農漁民希望擁有屬於自己的年度感恩聚會，由居民自力籌辦、作伙張羅，逐年發展為苗栗海線地區的重要盛事。這屆活動集結超過30個在地自作自售攤位，尾牙席開50桌，吸引近千民眾參與，活動結合抽獎與市集，獎品都是為農漁民親手製作的在地農漁特產品，盼帶動在地消費與社區就業，展現最在地、最有溫度的社區力量。
洪申翰、海洋委員會海洋保育署長陸曉筠、苗栗縣議員陳品安、翁杰、張顧礫及苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎，與在地居民共同見證地方創生與永續發展的具體成果。
洪申翰表示，勞動部推動的「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，透過與民間團體攜手合作，發展兼具產業促進與社會福祉的創新服務模式，不僅為在地創造穩定就業機會，也成為青年返鄉投入地方產業發展的推手，同時協助弱勢失業者重返職場。自2002年推動至今，2項計畫累計協助超過16萬人就業。未來勞動部勞動力發展署將持續支持在地精彩的人、精彩的行動與價值，並支撐地方勞動力發展與社會穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言