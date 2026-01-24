自作自售！苗栗「海線一家親環保協會」田庄人尾牙市集 獲洪申翰肯定

苗栗縣「海線一家親環保協會」今天在苑裡舉辦第9屆田庄人尾牙及自作自售市集，吸引近千名民眾參與，今天活動以「慢生活、友善環境」為核心精神，透過市集與尾牙展現在地產業能量與社區共好成果，為海線地區注入豐沛的地方創生動能。勞動部長洪申翰肯定海線一家親環保協會多年來在環境守護、就業培力及地方創生等面向的深耕投入，為地方發展帶來正向影響。

勞動部指出，海線一家親環保協會自2020年起參與勞動部多元就業開發方案及培力就業計畫，並以「苗南海經濟培力永續發展計畫」為主軸，整合海洋生態調查、教育推廣與藍色產業，發展具在地特色的藍色經濟模式。7年來已協助34人次就業，海洋教育推廣遍及300所學校、150家企業及12個社區，透過淨灘行動、環保義工隊等措施，累計創造逾千萬元在地經濟效益，展現就業促進與環境永續並進的政策成果。

「田庄人尾牙」今年邁入第9屆，源自在地農漁民希望擁有屬於自己的年度感恩聚會，由居民自力籌辦、作伙張羅，逐年發展為苗栗海線地區的重要盛事。這屆活動集結超過30個在地自作自售攤位，尾牙席開50桌，吸引近千民眾參與，活動結合抽獎與市集，獎品都是為農漁民親手製作的在地農漁特產品，盼帶動在地消費與社區就業，展現最在地、最有溫度的社區力量。

洪申翰、海洋委員會海洋保育署長陸曉筠、苗栗縣議員陳品安、翁杰、張顧礫及苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎，與在地居民共同見證地方創生與永續發展的具體成果。