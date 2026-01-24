聽新聞
影／橘子甜了 草莓紅了！苗栗獅潭「橘莓戀」今明登場迎賓
「橘子甜了、草莓紅了！」苗栗縣獅潭鄉是縣內重要的柑橘和草莓生產區，近來產季已至，獅潭鄉農會、鄉公所特別規畫今、明兩天在獅潭義民廟舉辦「橘莓戀」 柑橘一桔go活動，廣邀全國遊客到獅潭暢遊，體驗獅潭風情，品嘗並採購柑橘和草莓當伴手禮，增加年節歡樂氣氛。
獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，苗栗縣是國內草莓最主要的專業栽培區，包括大湖、獅潭等鄉鎮都是最富盛名的產地，全縣種植超過450公頃，約占全台七成五，其中獅潭鄉占45公頃，年產量達320公噸；獅潭同時是苗栗縣桶柑的主要產區之一，柑橘種植面積約120公頃，年產量1700公噸，今年氣候對桶柑生產有利，結的果實品質優良。
獅潭農會表示，「橘莓戀」柑橘一桔go活動除結合全縣優質農特產品共同參與展售，也推出「食在地、饗當季」農特產品嘗與銷售、集點抽抽樂農產品兌換、桶柑促銷、酸柑茶DIY等多項節目，希望吸引更多鄉親遊客駐足獅潭，體驗獅潭風情，增添年節歡樂氣氛。
上午橘莓戀活動登場，縣府秘書長陳斌山、部分鄉鎮長及各農會、漁會巨頭也來共襄盛舉，邀大家這兩天到獅潭義民廟廣場參加「橘莓戀」農特產展售活動，不但可購買在地新鮮又優質的農特品、品嘗草莓及柑橘特色鮮果，並順道到觀光果園體驗草莓及桶柑採果。活動相關資訊可洽詢獅潭鄉農會推廣部037-932281。
