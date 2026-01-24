苗栗連11年「生不如死」 公館鄉首胎加發1萬元、獅潭鄉育兒加發7.2萬

苗栗縣人口數從2015年開始出現負成長，迄今已連續11年遞減，2025年比前一年又減少1682人，縣府及各鄉鎮市公所近年紛紛將生育津貼加碼，今年元月起獅潭、公館兩鄉再加碼，獅潭鄉將每胎生育津貼從2萬增為3萬元，並提供新生兒2年的育兒補助，合計可領7.2萬元，每胎津貼衝破10萬大關；公館鄉第一胎也從1萬元為增為2萬元。

縣內各地紛紛加碼生育補貼，但一般認為很難改變長期以來人口減少的趨勢，不過通霄鎮祭出的高額津貼多少使得人口「減速」現象略為趨緩。

苗栗縣人口數出現負成長已11年，其中2017年大減5382人是最高峰，縣內設籍人口持續減少，去年2025年底統計全縣總人口為53萬1172人，比2024年又少了1682人，人口數連續8年在全國排名第11。

各鄉鎮市及縣府這幾年紛紛提高生育津貼，但「生不如死」的情況難改變，全縣除了頭份、竹南兩地因科學園區外溢效應，人口逆勢成長，但其他16個鄉鎮市人口持續下滑，在「生不如死 」的趨勢下，全縣總人口連續11年遞減，2014年全縣設籍人口有56萬7132人，去年底為53萬1172人，減少近3.6萬人。

獅潭鄉是全縣人口最少的鄉鎮，去年底僅3943人，也是全縣高齡化最嚴重的鄉鎮，鄉公所提供的生育津貼原本為每胎2萬元，今年元月起增為每胎3萬元，另外還加發2年育兒津貼，每3個月可領9000元，一年可領3.6萬元，兩年合計7.2萬元。如果加上縣府提供的每胎2萬元，獅潭鄉一胎可領12.2萬元。

公館鄉生育津貼原本第一胎1萬、第二胎2萬元、第三胎以上3萬元，今年起第一胎加碼至2萬元，也就是第一、二胎都補助2萬，第三胎以上3萬元。

苗栗縣政府及各鄉鎮市近年紛紛祭出高額生育津點，通霄鎮前年7月起祭出每胎9萬元補助，加上縣府每胎2萬元補助，去年開始生育津貼合計可拿到11萬元，號稱「全台最高」；南庄鄉2024年也提高生育津貼，第一胎補助6萬元、第二胎7萬元、第三胎以上都是8萬元，加上縣府2萬，目前在南庄生一胎最高可領10萬元，且設籍滿一年就能直接一次領取。

通霄鎮人口數原本一直在縣內排名第六，但前年4月被公館鄉超越，排名下降至第七，鎮公所當年7月拋出9萬元生育津貼政策後，鎮內人口雖然仍是負成長，但減幅縮小，2024年底人口數又超越公館鄉，重回「老六」排名。通霄領取高額津貼的新生兒，2024年有61人、2025年高達197人。