快訊

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龍潭區沒寵物公園 運動公園旁閒置地有望盼加速

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員徐玉樹辦理寵物公園用地會勘，也實地帶著毛孩在現場走一趟。圖／徐玉樹提供
議員徐玉樹辦理寵物公園用地會勘，也實地帶著毛孩在現場走一趟。圖／徐玉樹提供

桃園市有30多處寵物公園，不過龍潭區至今沒有半個，地方希望市府重視。議員劉熒隆、徐玉樹表示，已經辦會勘龍潭運動公園大昌路邊約300坪的公有地，認為這裡相當適合規畫寵物公園，要求市府盡快評估。

劉熒隆表示，現在的社會，養寵物早已不是少數人的選擇，對許多家庭來說，毛孩就是家人，而寵物公園也逐漸成為生活中不可或缺的一部分。他在議會的提案與質詢中多次關注寵物友善空間的議題，希望城市在發展的同時，也能兼顧飼主需求、居民生活與公共安全。

劉熒隆日前和市府相關單位來到上述地點會勘，要求市府跨局處合作，研擬出最合適的規畫方向，讓毛孩能安心活動、自在奔跑，也讓周邊居民的生活品質能被妥善顧及。

議員徐玉樹指出，目前桃園市已設立超過30處寵物公園，但龍潭至今仍未定案。這段時間他和團隊持續盤點多處地點，並提供資料給動保處評估，包括龍潭運動公園大昌路側約300坪的閒置公有土地，環境條件好，蠻適合作為毛小孩奔跑、玩耍的空間，除了邀集農業局、動保處及區公所現地會勘，就場地設置的可行做初步評估與討論，期盼能盡早凝聚共識、完成選址定案，讓後續規劃更貼近市民需求，也符合大家對龍潭寵物友善空間的期待。

議員劉熒隆（左2）會勘寵物公園可用地。圖／劉熒隆提供
議員劉熒隆（左2）會勘寵物公園可用地。圖／劉熒隆提供
龍潭運動公園大昌路邊約300坪的公有地，議員認為適合規畫寵物公園。圖／議員劉熒隆提供
龍潭運動公園大昌路邊約300坪的公有地，議員認為適合規畫寵物公園。圖／議員劉熒隆提供

寵物 桃園 議員

延伸閱讀

7年首見桃園「生不如死」 專家示警、籲政府重視

桃園資收車司機昏厥衝撞倒垃圾民眾 7送醫1無呼吸心跳1開放性骨折

取締違法土方遭疑雙標 桃園環保局回應了

桃龍潭國民運動中心有譜 在地人許願多功能

相關新聞

竹市今發5千元！2千人維安發放19億多 高虹安：全台都羨慕

新竹市政府今起發放每位市民5000元消費金大紅包，市長高虹安今早前往發放所視察，並親自發放給第一位民眾。高虹安表示，這項...

桃園龍潭區沒寵物公園 運動公園旁閒置地有望盼加速

桃園市有30多處寵物公園，不過龍潭區至今沒有半個，地方希望市府重視。議員劉熒隆、徐玉樹表示，已經辦會勘龍潭運動公園大昌路...

徐元棟任副縣長、陳偉志升副秘 竹縣擴編「重用在地人才」

為因應「地方制度法」修正及新竹縣人口成長帶來的治理需求，新竹縣政府今天宣布人事異動，調整新增副縣長及副秘書長各一人，由徐...

7年首見桃園「生不如死」 專家示警、籲政府重視

桃園市政府鼓勵生育，近年調高生育補助並推多項福利政策，包括好孕專車、幼兒園大班免學雜費、免費營養午餐和生生喝鮮乳等，但去...

搶救生育率 竹市育兒津貼加碼千元 竹縣凍卵有補助

全台面臨少子女化衝擊，原本六都唯一人口自然增加率正成長的桃園市，去年出生人數被死亡人數超車「轉負」，新竹市近三年在正負之...

人口生不如死 專家：政府應調整生育政策

少子女化衝擊，各地祭出利多催生，但連少數自然增加率正成長的桃園市、新竹市等地，也開始轉為負數。專家認為數字呈現警訊，可能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。