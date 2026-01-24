桃園龍潭區沒寵物公園 運動公園旁閒置地有望盼加速

桃園市有30多處寵物公園，不過龍潭區至今沒有半個，地方希望市府重視。議員劉熒隆、徐玉樹表示，已經辦會勘龍潭運動公園大昌路邊約300坪的公有地，認為這裡相當適合規畫寵物公園，要求市府盡快評估。

劉熒隆表示，現在的社會，養寵物早已不是少數人的選擇，對許多家庭來說，毛孩就是家人，而寵物公園也逐漸成為生活中不可或缺的一部分。他在議會的提案與質詢中多次關注寵物友善空間的議題，希望城市在發展的同時，也能兼顧飼主需求、居民生活與公共安全。

劉熒隆日前和市府相關單位來到上述地點會勘，要求市府跨局處合作，研擬出最合適的規畫方向，讓毛孩能安心活動、自在奔跑，也讓周邊居民的生活品質能被妥善顧及。