桃園市政府消防局第一大隊坪頂分隊與「桃園市龜山國民運動中心新建工程」工務所聯合辦理施工現場火災事故消防緊急應變演練。圖：坪頂分隊提供

為強化施工期間的安全防護與災害應變能力，桃園市政府消防局第一大隊坪頂分隊於今（23）日與「桃園市龜山國民運動中心新建工程」工務所聯合辦理施工現場火災事故消防緊急應變演練，此次演練模擬工地發生火警，出動雲梯車進行高空救援，並結合工務所無人機搜尋及人員即時定位系統，展現科技防護與智慧救災的結合，實踐施工場所安全管理的社會責任。

S 36995088 0
桃園市政府消防局第一大隊坪頂分隊與「桃園市龜山國民運動中心新建工程」工務所聯合辦理施工現場火災事故消防緊急應變演練。圖：坪頂分隊提供

坪頂分隊長吳孟翰表示，演練模擬巡檢人員於工區1樓發現模板堆置區起火，工務所立即啟動自衛消防編組等應變機制，嘗試以滅火器撲滅，但因火勢過大無法控制，請求消防隊支援。因工地缺乏消防安全設備，自衛消防編組採用科技設備輔助，利用無人機喊話系統引導人員撤離，並透過人員即時定位系統監控疏散狀況。

S 36995090 0
桃園市政府消防局第一大隊坪頂分隊與「桃園市龜山國民運動中心新建工程」工務所聯合辦理施工現場火災事故消防緊急應變演練。圖：坪頂分隊提供

吳孟翰指出，演練過程中發現2名人員受困：1員於1樓兒童池旁遭煙嗆暈，另1員則受困於屋頂施工鷹架且腳部受傷。工地主任隨即聯繫消防隊請求支援，坪頂消防分隊抵達後立即進入1樓救出昏迷人員，並出動雲梯車順利營救屋頂受困者。

本次演練充分整合跨單位協調合作、自動化定位及無人機偵測。吳孟翰強調，工地環境複雜、火載量高，一旦發生火災，初期應變與通報是否迅速，將直接影響災害規模。透過此次演練，不僅強化工地人員的防災意識與自救能力，也讓消防人員熟悉施工中建築物的動線及救災環境，有效提升整體災害應變效率。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山運動中心工地模擬火災受困 坪頂分隊雲梯車結合無人機科技救援

