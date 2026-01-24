徐元棟任副縣長、陳偉志升副秘 竹縣擴編「重用在地人才」

為因應「地方制度法」修正及新竹縣人口成長帶來的治理需求，新竹縣政府今天宣布人事異動，調整新增副縣長及副秘書長各一人，由徐元棟出任副縣長、陳偉志陞任副秘書長。同時宣布產業發展處長、交通處長人選，將分別由陳盈州、姜禮仙擔任，此次調整核心在於「肯定在地人才、強化執行能量」。

縣府表示， 徐元棟為中華大學土木系（水資源組）碩士。曾任新豐鄉公所秘書、台灣新竹農田水利會長及農田水利會聯合會長。身為客家人的徐元棟熟悉地方民情與文化，近年擔任竹縣工策會總幹事期間，成功串聯產業界與行政體系。縣長楊文科看重其跨界協調能力，未來將協助統籌跨局處計畫，並作為縣府與基層社團、民間團體間的重要溝通橋梁。

新任副秘書長陳偉志為中興大學都市計畫研究所碩士，具備都市計畫技師專業資格，曾獲行政院模範公務人員殊榮。陳偉志公職歷練紮實，從基層技士起步，歷任工務局長、工務處副處長、產發處長等職。陳偉志在產業園區開發與招商工作上表現卓越，曾獲得行政院模範公務員殊榮，未來將發揮都市規劃與工程建設專長，襄助秘書長督導業務，確保縣政計畫工程如期如質推動。

縣府亦拔擢優秀中生代接掌重要處室，新任產業發展處處長陳盈州，為成功大學都市計畫研究所碩士，歷任工務處副處長、交通旅遊處處長等職，具備豐富的城鄉發展與工程管理實務背景。新任交通處處長姜禮仙，則為成功大學土木工程研究所碩士，歷任原民處副處長、產發處副處長等職，具備多部門協調與多元行政事務處理經驗。