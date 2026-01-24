竹市今發5千元！2千人維安發放19億多 高虹安：全台都羨慕
新竹市政府今起發放每位市民5000元消費金大紅包，市長高虹安今早前往發放所視察，並親自發放給第一位民眾。高虹安表示，這項政策是新竹市的重要大事，全市共設置300多個發放所，預計發放金額達19.25億元，動員警力與工作人員近2000人，希望為市民增添年節喜氣，同時促進在地消費。
今天一早7點起，警察局即展開環境安全檢查，以最高規格執行維安作業，發放現金過程全程戒備，每個發放所至少配置1名員警配槍駐守。高虹安到場慰勞現場協助秩序維護的警察與工作人員，並致贈咖啡表達感謝。上午8點正式發放前，已有不少民眾提前到場排隊等候。
高虹安指出，市府從昨天起即現金點交、發放準備、員警護送及作業中心運作等各項流程，確保發放順利進行，並特別感謝支援此次發放工作的市府人員與警力協助，讓市民都能安心領到「全台都羨慕的大紅包」。
為確保領取過程順暢，高虹安也提醒市民，應事先上網查詢戶籍所在地的發放所，領取時需攜帶身分證及印章；若代領未成年子女分額，則須另備戶籍謄本等相關證明文件。針對今日無法親自領取的市民，市府也規畫於1月30日至2月底開放透過「新竹通」App進行數位登記領取，款項將直接匯入指定帳戶；若仍未能領取，3月可至區公所辦理。
高虹安也透露，農曆年前將結合南寮漁港直銷中心及農漁會等單位，推出一系列促銷活動，鼓勵市民將5000元留在新竹消費，「讓紅包變大」。此次發放共動員包括警察局、民政處等約2000名人力。
首位排隊領取的姚姓民眾在發放前10分鐘即到場等候。他表示，過年前正好需要採買年貨，但因家中有孩子，會將這筆5000元交給妻子統籌使用，「通常這種紅包類東西，都是要交給妻子。」對於竹市的發放方式，姚先生認為現場領取相當方便，不需額外上網填寫資料，對不熟悉網路操作的長輩而言更安心；而家中孩子選擇透過「新竹通」領取，認為市府提供多元管道相當便民。
