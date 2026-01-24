7年首見桃園「生不如死」 專家示警、籲政府重視

桃園市政府鼓勵生育，近年調高生育補助並推多項福利政策，包括好孕專車、幼兒園大班免學雜費、免費營養午餐和生生喝鮮乳等，但去年人口自然增加率首度呈現負數，專家認為數字是警訊，不論中央或地方政府，都該思考生育政策是否該調整；桃園市婦幼局長杜慈容表示，未來會有更多關懷照顧政策推出。

據查，全國2023年出生人口為13萬5571人，2024年下降至13萬4856人，2025年驟降只剩10萬7812名，而桃園近3年出生人數為1萬7910名、1萬6972名和1萬3230名，也在減少；桃園雖維持六都唯一人口自然增加率正成長多年，但去年出生人數1萬3230名低於死亡人數1萬6166名，增加率首度掉到-1.25，出生人數下降幅度也略高於全國。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖認為，桃園出生人數下降幅度略高於全國值得探討，有可能是人口外溢效益趨緩，加上想生育的年輕家庭都已經生完，所以數字一下子掉很多。但歸根究柢，出生人口下降是全國多半縣市都面臨到的問題，中央與地方政府都要面對並設法解決。

黃聰霖說，現在不婚不生的族群人數越來越多，而且傳宗接代的觀念也越來越薄弱，有些人即使結婚，也不見得願意生。細究其原因，多數個案都認為「帶孩子太辛苦，寧願自己1個人或夫妻2個人快樂生活」。政府的各項生育補助雖然有誘因，但對於不想生的人而言，誘因還不夠大。

黃聰霖表示，政府應該思考如何說服民眾「養小孩不辛苦」，讓民眾知道即使有小孩，生活一樣能快樂幸福。除了一次性的生育補助，小孩成長階段所需的教育環境，以及讓家長有喘息機會的社會資源，也是政府應該努力的方向。以教育而言，提供再多公立、准公共幼教名額，不如調高育兒津貼額度，讓家長在選擇學校方面有更多選項，也能彈性運用。

「有錢不一定能買到服務！」桃園婦幼局長杜慈容認為，經濟補貼效果有限，即便給了錢，也不見得能大幅有效地改善家長們的育兒環境，因此桃園傾向以實質的支持與服務為重點，在家長方面有定點臨托喘息服務，也將持續強化照顧婦幼的政策，讓資源發揮最有效的運用，幫助最需要幫助的人。

杜慈容說，桃園現有多項婦幼政策，今年剛推孕產婦百日咳與呼吸道融合病毒疫苗補助，多胞胎就讀準公托也比照公托收費，未來將強化孕婦產檢追蹤、掌握高妊娠風險族群與妊娠中止關懷等工作。嬰幼兒方面，將設法增加新生兒健康篩檢項目，擴大幼兒專責醫師入托服務，縮短城鄉托育資源落差，以及爭取眼科成為5歲幼童健檢項目。