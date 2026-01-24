聽新聞
0:00 / 0:00

地方采風／造橋鄉談文村創生 田間文學別有風情

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣造橋鄉談文村透過地方創生，以「談文學」為核心，阡陌農田間散發地方故事與生活的文學氛圍。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉談文村透過地方創生，以「談文學」為核心，阡陌農田間散發地方故事與生活的文學氛圍。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉談文村擁有豐富歷史建築與人文特色，但過去鮮為人知，地方去年啟動創生發展計畫，以「談文學」為核心，彩繪改造田間小路，如今別有一番風情，未來有望推廣到鄰村，發展在地獨特體驗。

談文火車站是海線鐵路南下第一站，和洋混合樣式的木造建築極具特色，2008年被苗栗縣政府列為歷史建築，成為海線五寶之一，而鐵路以西是阡陌農田，稻浪隨風波動，景色令人心曠神怡。

台灣地方創生服務團去年以「談文學」為核心，在農田間打造談文讓稻路、囍道與福道，訴說地方故事，也傳遞生活環境文學風情。團隊顧問陳木村說，談文學可以是「談文」、「學」，也可以「談」、「文學」，別具意義又易記，地方創生就要結合生活、環境特色才能永續。

談文村有一條讓稻路，緣起早期田間小路狹窄，相會不易，偶有人車不慎跌入稻田情事，後來為求安全，道路兩旁地主讓地拓寬，因此得名；社區居民自助人助，以手寫彩繪方式將故事寫在田間護欄，不僅為風景增色，也讓外界更加了解地方人文歷史與典故。除此之外，談文囍道與談文福道分別闡述感情與書法文學，也別有特色。

陳木村說，「談文學」還會持續延伸到隔壁的朝陽村，陸續增加詩詞、造景及圖騰等，串連鄭漢紀念碑等景點，置身其中步行、騎自行車，拍照打卡、追火車，提供特別的體驗。

延伸閱讀

阿蘇山直升機事故2台人失聯 卓揆：已安排家屬赴日了解

阿蘇觀光直升機事故 熊本縣知事：竭盡全力搜救

熊本直升機失事 李逸洋：卓揆深夜指示請日方全力搜救

阿蘇觀光直升機失聯…「2台旅客失蹤」已定位 待天候許可搜救

相關新聞

邱臣遠爆性騷疑雲 竹市府聲明：當事人澄清未指控、邱檢討改進

新竹市副市長邱臣遠日前遭爆料，在代理市長期間疑有性騷言行及職場霸凌行為。竹市府晚間發聲明，今邀集邱臣遠及另名當事人與府內...

竹科出入口上空桿狀物橫跨車道引恐慌 公所怒批台電致歉

竹科出入口的寶山交流道近日引道兩側堆起高聳鷹架，上方更懸掛多根貌似竹竿的桿狀物橫跨車道，駕駛行經宛如穿越鐵籠。寶山鄉公所...

7年首見桃園「生不如死」 專家示警、籲政府重視

桃園市政府鼓勵生育，近年調高生育補助並推多項福利政策，包括好孕專車、幼兒園大班免學雜費、免費營養午餐和生生喝鮮乳等，但去...

搶救生育率 竹市育兒津貼加碼千元 竹縣凍卵有補助

全台面臨少子女化衝擊，原本六都唯一人口自然增加率正成長的桃園市，去年出生人數被死亡人數超車「轉負」，新竹市近三年在正負之...

人口生不如死 專家：政府應調整生育政策

少子女化衝擊，各地祭出利多催生，但連少數自然增加率正成長的桃園市、新竹市等地，也開始轉為負數。專家認為數字呈現警訊，可能...

地方采風／造橋鄉談文村創生 田間文學別有風情

苗栗縣造橋鄉談文村擁有豐富歷史建築與人文特色，但過去鮮為人知，地方去年啟動創生發展計畫，以「談文學」為核心，彩繪改造田間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。