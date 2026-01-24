地方采風／造橋鄉談文村創生 田間文學別有風情

苗栗縣造橋鄉談文村擁有豐富歷史建築與人文特色，但過去鮮為人知，地方去年啟動創生發展計畫，以「談文學」為核心，彩繪改造田間小路，如今別有一番風情，未來有望推廣到鄰村，發展在地獨特體驗。

談文火車站是海線鐵路南下第一站，和洋混合樣式的木造建築極具特色，2008年被苗栗縣政府列為歷史建築，成為海線五寶之一，而鐵路以西是阡陌農田，稻浪隨風波動，景色令人心曠神怡。

台灣地方創生服務團去年以「談文學」為核心，在農田間打造談文讓稻路、囍道與福道，訴說地方故事，也傳遞生活環境文學風情。團隊顧問陳木村說，談文學可以是「談文」、「學」，也可以「談」、「文學」，別具意義又易記，地方創生就要結合生活、環境特色才能永續。

談文村有一條讓稻路，緣起早期田間小路狹窄，相會不易，偶有人車不慎跌入稻田情事，後來為求安全，道路兩旁地主讓地拓寬，因此得名；社區居民自助人助，以手寫彩繪方式將故事寫在田間護欄，不僅為風景增色，也讓外界更加了解地方人文歷史與典故。除此之外，談文囍道與談文福道分別闡述感情與書法文學，也別有特色。

陳木村說，「談文學」還會持續延伸到隔壁的朝陽村，陸續增加詩詞、造景及圖騰等，串連鄭漢紀念碑等景點，置身其中步行、騎自行車，拍照打卡、追火車，提供特別的體驗。