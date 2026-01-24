聽新聞
0:00 / 0:00

人口生不如死 專家：政府應調整生育政策

聯合報／ 記者陳俊智簡慧珍／連線報導

少子女化衝擊，各地祭出利多催生，但連少數自然增加率正成長的桃園市、新竹市等地，也開始轉為負數。專家認為數字呈現警訊，可能是人口外溢效益趨緩，中央與地方政府應思考調整生育政策。

彰化師範大學校長陳明飛指出，桃園、新竹屬高科技產業密集區，當地也有傳統產業。高科技產業景氣好、待遇高，子女生育率可能正成長，但傳產經營陷困境，勞工薪資偏低，結婚、生育必須掂量荷包，「一推一拉」之下拉低生育率平均值。

陳明飛指出，北半球科技發達國家都有少子女化現象，德國有很多獎勵生育措施，但日耳曼民族人口仍未成長，這是先進國家都會遭遇的問題，一旦發生就回不了頭。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖表示，現在不婚不生族群愈來愈多，傳宗接代的觀念薄弱，即使結婚也不見得願意生；多數認為「帶孩子太辛苦」，寧可自己或夫妻快樂生活，政府生育補助有鼓勵作用，對於不想生的人誘因仍不夠大。

黃聰霖說，桃園出生數下降，有可能是人口外溢效益趨緩，這是全國多數縣市面臨的問題。

黃聰霖表示，政府應思考說服家長「養小孩不辛苦」，以教育資源而言，增加公立、准公幼入學名額，不如調高育兒津貼額度，讓家長有更多選項與彈性。

「有錢不一定能買到服務！」桃園市婦幼局長杜慈容認為，經濟補貼效果有限，即便給錢，也不見得能大幅改善育兒環境，桃園傾向提供實質支持與服務。

新竹縣民政處長陳建淳說，縣府重視托育政策，首重增設公立與非營利育兒機構，並提升托兒機構品質。

延伸閱讀

桃園資收車1死6傷事故 張善政赴殯儀館慰問家屬

不合理？英特爾股票竟比台積貴 專家：以為能成「美版台積電」太天真

桃園資收車司機昏厥衝撞6人！1人到院前OCHA 駕駛無特殊病史

桃園資收車司機昏厥衝撞倒垃圾民眾 7送醫1無呼吸心跳1開放性骨折

相關新聞

邱臣遠爆性騷疑雲 竹市府聲明：當事人澄清未指控、邱檢討改進

新竹市副市長邱臣遠日前遭爆料，在代理市長期間疑有性騷言行及職場霸凌行為。竹市府晚間發聲明，今邀集邱臣遠及另名當事人與府內...

竹科出入口上空桿狀物橫跨車道引恐慌 公所怒批台電致歉

竹科出入口的寶山交流道近日引道兩側堆起高聳鷹架，上方更懸掛多根貌似竹竿的桿狀物橫跨車道，駕駛行經宛如穿越鐵籠。寶山鄉公所...

7年首見桃園「生不如死」 專家示警、籲政府重視

桃園市政府鼓勵生育，近年調高生育補助並推多項福利政策，包括好孕專車、幼兒園大班免學雜費、免費營養午餐和生生喝鮮乳等，但去...

搶救生育率 竹市育兒津貼加碼千元 竹縣凍卵有補助

全台面臨少子女化衝擊，原本六都唯一人口自然增加率正成長的桃園市，去年出生人數被死亡人數超車「轉負」，新竹市近三年在正負之...

人口生不如死 專家：政府應調整生育政策

少子女化衝擊，各地祭出利多催生，但連少數自然增加率正成長的桃園市、新竹市等地，也開始轉為負數。專家認為數字呈現警訊，可能...

地方采風／造橋鄉談文村創生 田間文學別有風情

苗栗縣造橋鄉談文村擁有豐富歷史建築與人文特色，但過去鮮為人知，地方去年啟動創生發展計畫，以「談文學」為核心，彩繪改造田間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。