人口生不如死 專家：政府應調整生育政策

少子女化衝擊，各地祭出利多催生，但連少數自然增加率正成長的桃園市、新竹市等地，也開始轉為負數。專家認為數字呈現警訊，可能是人口外溢效益趨緩，中央與地方政府應思考調整生育政策。

彰化師範大學校長陳明飛指出，桃園、新竹屬高科技產業密集區，當地也有傳統產業。高科技產業景氣好、待遇高，子女生育率可能正成長，但傳產經營陷困境，勞工薪資偏低，結婚、生育必須掂量荷包，「一推一拉」之下拉低生育率平均值。

陳明飛指出，北半球科技發達國家都有少子女化現象，德國有很多獎勵生育措施，但日耳曼民族人口仍未成長，這是先進國家都會遭遇的問題，一旦發生就回不了頭。

桃園市幼兒福利協會理事長黃聰霖表示，現在不婚不生族群愈來愈多，傳宗接代的觀念薄弱，即使結婚也不見得願意生；多數認為「帶孩子太辛苦」，寧可自己或夫妻快樂生活，政府生育補助有鼓勵作用，對於不想生的人誘因仍不夠大。

黃聰霖說，桃園出生數下降，有可能是人口外溢效益趨緩，這是全國多數縣市面臨的問題。

黃聰霖表示，政府應思考說服家長「養小孩不辛苦」，以教育資源而言，增加公立、准公幼入學名額，不如調高育兒津貼額度，讓家長有更多選項與彈性。

「有錢不一定能買到服務！」桃園市婦幼局長杜慈容認為，經濟補貼效果有限，即便給錢，也不見得能大幅改善育兒環境，桃園傾向提供實質支持與服務。

新竹縣民政處長陳建淳說，縣府重視托育政策，首重增設公立與非營利育兒機構，並提升托兒機構品質。