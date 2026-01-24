搶救生育率 竹市育兒津貼加碼千元 竹縣凍卵有補助

全台面臨少子女化衝擊，原本六都唯一人口自然增加率正成長的桃園市，去年出生人數被死亡人數超車「轉負」，新竹市近三年在正負之間擺盪。桃竹3縣市分別祭出福利政策，桃園新增孕婦疫苗補助，竹市加碼育兒津貼，竹縣推醫療凍卵補助，盼挽救生育率，擺脫「生不如死」。

桃園市是年輕的直轄市，人口持續成長，近年人口自然增加率維持正成長，但增幅愈來愈低，2023年0.79‰、2024年0.42‰，去年是7年來首度「轉負」降至-1.25‰。

新竹市自然增加率2023年是-0.71‰、2024年「轉正」為0.13‰，去年又掉到-1.05‰。新竹縣近3年都是負數，分別為-0.9‰、-1.23‰、-2.46‰。

新竹市長高虹安昨宣布加碼育兒津貼，今年3月起，除中央每月補助5000至7000元，地方加碼每月1000元，預計1.36萬餘名幼童受惠，育兒家庭每月能領到6000到8000元不等，藉此鼓勵更多年輕家庭安心生養。

桃園市今年新推多項孕婦、育兒福利，提供孕產婦百日咳與呼吸道融合病毒疫苗補助，多胞胎就讀「準公托」比照公托收費。

另針對情境特殊家庭提供免費月嫂到宅作月子服務，好孕專車新增兒童坐椅保障安全。

桃園市婦幼局長杜慈容表示，未來將強化孕婦產檢追蹤、掌握高妊娠風險族群與妊娠中止關懷工作；嬰幼兒方面，設法增加新生兒健康篩檢項目，擴大幼兒專責醫師入托服務，縮短城鄉托育資源落差，並爭取眼科成為5歲學齡前兒童視力篩檢由眼科醫師入幼兒園服務。

新竹縣為鼓勵生育，竹縣今年推出「醫療性凍卵補助計畫」，補助18至40歲、設籍或配偶設籍竹縣滿1年的已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，共30個名額，終身補助一次。