邱臣遠爆性騷疑雲 竹市府聲明：當事人澄清未指控、邱檢討改進

新竹市副市長邱臣遠日前遭爆料，在代理市長期間疑有性騷言行及職場霸凌行為。竹市府晚間發聲明，今邀集邱臣遠及另名當事人與府內委員召開事件釐清訪談會議，當事人澄清從未指控邱涉及性騷擾；邱臣遠對其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方就該事件委請市府代為對外說明已達成共識。

市府指出，有關近日媒體報導邱臣遠發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，雖迄今市府並未接獲當事人提出正式申訴，但市府知悉後，1月22日依相關規定，啟動相關事實必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。

經通知雙方，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，市府1月23日邀集雙方及府內委員，召開事件釐清訪談會議；會中當事人澄清從未指控邱臣遠涉及性騷擾情形，至於邱臣遠長對於其領導統御及言語溝通有待精進之處已深自檢討。市府強調，未來將強化主管階層情緒控制與溝通技巧的教育訓練，創造友善職場環境。

身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠日前遭網路媒體爆料，在代理市長1年五5個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有女員工被要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，開始蒐證。市長高虹安復職後獲悉，立即將女員工調離職務，並提供申訴管道。

之後，邱臣遠出面表示，報導引述的相關說法皆子虛烏有，已對他及市府名譽造成極大傷害。為求還原事實，已要求市府主動調查，也對不實指控的人士保留法律追訴權。