竹科出入口上空桿狀物橫跨車道引恐慌 公所怒批台電致歉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台電中區施工處說明，因施工期間電纜會逐步放下，為防止線路下垂或意外掉落影響行車，才在道路兩側設置保護架，並採「吊金工法」於電纜各區段加設框架，若不慎掉落可勾住避免墜落路面。圖／寶山鄉公所提供
台電中區施工處說明，因施工期間電纜會逐步放下，為防止線路下垂或意外掉落影響行車，才在道路兩側設置保護架，並採「吊金工法」於電纜各區段加設框架，若不慎掉落可勾住避免墜落路面。圖／寶山鄉公所提供

竹科出入口的寶山交流道近日引道兩側堆起高聳鷹架，上方更懸掛多根貌似竹竿的桿狀物橫跨車道，駕駛行經宛如穿越鐵籠。寶山鄉公所指控，台電未事先告知即擅自架設電纜新設相關設施，發生意外不堪設想。台電也致歉，並說明該設施為避免電纜掉落的「吊金工法」。

寶山鄉公所指出，台電辦理「161KV竹園至峨眉電纜新設架空線工程」，但卻未依行政程序辦理，亦未與寶山鄉公所協調說明，設施也造成地方震驚與民眾強烈不安。

寶山鄉公所強調，電纜屬高度風險設施，施工位置又鄰近主要道路，嚴重影響公共安全，要求台電立即停止相關工程、限期拆除已違規架設設施，恢復現場原狀，此外也應盡速派員向公所及居民公開說明，並提出完整合法施工計畫，於取得核准前不得再有任何施作行為。

針對寶山鄉公所指稱台電未事先告知即於道路兩側架設鷹架，台電中區施工處表示，為微調約20度電纜方向，須進行舊線拆除與新線改接，起初施工用地多屬高公局及國有土地，已向高公局申請路權並於去年12月底取得許可，但部分引道路權屬公所管理，申請程序確有疏漏，已補提臨時申請書，並將於下周一請廠商進場拆除相關臨時設施。

至於現場宛如鐵籠的施工設施，台電中區施工處說明，因施工期間電纜會逐步放下，為防止線路下垂或意外掉落影響行車，才在道路兩側設置保護架，並採「吊金工法」於電纜各區段加設框架，若不慎掉落可勾住避免墜落路面。

竹科出入口的寶山交流道近日引道兩側堆起高聳鷹架，上方更懸掛多根貌似竹竿的桿狀物橫跨車道，駕駛行經宛如穿越鐵籠。圖／寶山鄉公所提供
竹科出入口的寶山交流道近日引道兩側堆起高聳鷹架，上方更懸掛多根貌似竹竿的桿狀物橫跨車道，駕駛行經宛如穿越鐵籠。圖／寶山鄉公所提供

