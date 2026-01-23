取締違法土方遭疑雙標 桃園環保局回應了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局針對外界質疑執法雙標，今天下午以新聞稿強調廠商是合法業者，並說明執法差異原因。圖／桃園市環保局提供

土方之亂未歇，媒體「三立新聞網」今爆桃園廢棄物再利用機構疑用合法掩護非法，恣意堆放再生原料以外廢棄物，環保局只開罰6000元惹議；環保局強調依法行政，有限期改善，若未改善將持續開罰。

「三立新聞網」報導，桃園某公司同時擁有利用特定廢棄物製作空心磚與廢棄物清理、資源回收等營業登記許可，但只能堆放特定廢棄物的場域中，出現塑膠、鋼筋與木材等不在核准再利用範圍內的料材，有合法掩護非法嫌疑。

議員魏筠舉中壢運動園區棄置廢土為例，指該案業者被移送法辦，機具也被查扣，但本案進開罰6千元，明顯雙標。

環保局回應，三立新聞網報導的廠區是依法申請並取得核可「廢棄物再利用機構」，其法律性質與中壢體育園區非法棄置不同。本案去年7月間接獲民眾陳情已派員稽查，命業者停止收受並於2月23日前改善，若未改善，將廢止其再利用許可。如果業者再犯，將移送法辦，絕不寬貸。

廢棄物 土方 桃園 環保局

