苗栗苑裡鎮公所公私協力寒冬送暖 關懷弱勢家庭205戶受惠

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
寒冬送暖隊伍分將春節慰問金及各界捐贈愛心物資專人專車送到關懷戶家中。圖／苑裡鎮公所提供
寒冬送暖隊伍分將春節慰問金及各界捐贈愛心物資專人專車送到關懷戶家中。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦「寒冬送暖·歲末關懷」活動，由公所一級主管、里幹事、各里里長分組，將春節慰問金及各界捐贈愛心物資專人專車送到家，依列冊低收205戶受惠，讓關懷家庭在寒冬中感受到更多社會的溫情。

苑裡鎮長劉育育表示，這次寒冬送暖除了由公所建立平台整合集收各界愛心物資，更首度與在地企業裕隆汽車合作，由裕隆汽車募集19名在地員工擔任志工司機，並贊助19部愛心專車提供愛的里程服務，公私攜手合作搬運物資，讓物資配送更即時順暢。

另外，公所服務團隊與志工在發放物資同時，也一起在關懷戶家中停下腳步，了解長輩與家庭的生活需求，將第一線回饋帶回公所，作為後續社福服務與政策規畫的參考，未來鎮公所也將持續整合民間資源，讓在地關懷的支持網路更加穩固。

今(115)年度列冊低收關懷戶計有205戶，捐贈愛心物資團體(個人)計有61個，每戶可領取春節慰問金1000元、炎玉教育基金會800元、慈雲寺200元、善心人士1000元紅包，提供紅包每戶共計3000元、禮券500元、農產品提貨券400元、白米、麵食及各項日用物資共計21項，讓各關懷戶歡喜平安過好年。

苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦「寒冬送暖·歲末關懷」活動，公私協力關懷弱勢家庭共有205戶受惠。圖／苑裡鎮公所提供
苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦「寒冬送暖·歲末關懷」活動，公私協力關懷弱勢家庭共有205戶受惠。圖／苑裡鎮公所提供

