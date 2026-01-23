苗栗苑裡鎮公所公私協力寒冬送暖 關懷弱勢家庭205戶受惠

苗栗縣苑裡鎮公所今天舉辦「寒冬送暖·歲末關懷」活動，由公所一級主管、里幹事、各里里長分組，將春節慰問金及各界捐贈愛心物資專人專車送到家，依列冊低收205戶受惠，讓關懷家庭在寒冬中感受到更多社會的溫情。

苑裡鎮長劉育育表示，這次寒冬送暖除了由公所建立平台整合集收各界愛心物資，更首度與在地企業裕隆汽車合作，由裕隆汽車募集19名在地員工擔任志工司機，並贊助19部愛心專車提供愛的里程服務，公私攜手合作搬運物資，讓物資配送更即時順暢。

另外，公所服務團隊與志工在發放物資同時，也一起在關懷戶家中停下腳步，了解長輩與家庭的生活需求，將第一線回饋帶回公所，作為後續社福服務與政策規畫的參考，未來鎮公所也將持續整合民間資源，讓在地關懷的支持網路更加穩固。

今(115)年度列冊低收關懷戶計有205戶，捐贈愛心物資團體(個人)計有61個，每戶可領取春節慰問金1000元、炎玉教育基金會800元、慈雲寺200元、善心人士1000元紅包，提供紅包每戶共計3000元、禮券500元、農產品提貨券400元、白米、麵食及各項日用物資共計21項，讓各關懷戶歡喜平安過好年。