桃園機場新消防西站工程奪公共工程金質獎 救災效率優於國際標準

桃園國際機場「新消防西站新建工程」榮獲行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」中央機關別建築類第二級「品質優良獎」，昨（21）日舉行頒獎典禮，由機場公司副總經理孫宏彬代表受獎。

機場公司表示，新消防西站以「完善配置、最佳救災效率」為核心理念，設置全國機場消防站最大規模車庫，可同時停放8輛大型消防車與救護車，災害發生時亦可作為大量傷患檢傷空間。車庫前方規畫衝場道路，消防車可於最短動線2分鐘內抵達事故現場，優於國際民航組織（ICAO）規定的3分鐘標準。

工程同時建置高效泡沫與加水補給系統，屋頂設有泡沫機房，可直接向下為消防車補充泡沫；站體兩側配置快速垂直加水站，3分鐘內即可提供消防車所需1.2公噸用水，大幅提升救災應變效率。站內並設置溫度、濕度與二氧化碳偵測設備，結合空調與資訊顯示系統，遇緊急狀況可即時轉換警示訊息，另設有技能與體能訓練場，強化消防人員救災能力。

在施工與營運過程中，工程也落實環境永續與ESG理念，施工期間每季進行生態監控，並採用低噪音、低振動機具，降低對周邊生態影響。另將原機坪剛性道面軋碎後拌合原土回填再利用，約可減少55公噸碳排放。

站體並設置100噸容量雨水積磚系統，結合自動噴灌回收再利用雨水，屋頂鋪設太陽能光電板，預估每年可節省約79萬元電費、減少98公噸碳排放量，並取得綠建築黃金級及智慧建築銀級候選認證。

機場公司指出，這次獲獎是繼2020年、2023年及2024年後，再度獲得公共工程金質獎肯定，未來將持續嚴格把關各項工程品質，精進機場設施設備，全面提升國家公共工程建設水準。