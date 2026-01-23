查詢土地是否涉文資 桃園線上系統2月2日起收費

快訊

中央社／ 桃園23日電

桃園市政府建置「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，讓民眾與開發單位可線上查詢土地是否涉及文化資產，系統將自2月2日起收費，查詢每筆地號收取新台幣70元。

桃園市政府文化局今天表示，文化資產多具不可移動且與土地高度關聯的特性，開發土地前若未先掌握資訊，在施工階段就會衍生調整或審議需求。

文化局表示，過去在土地開發前若要確認是否涉及文化資產，需透過公文往返、耗時費力，透過「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」線上操作則簡便許多。

文化局說，查詢系統以文化資產空間資料為基礎，整合地籍資訊進行比對，使用者僅需輸入地段及地號，即可即時取得查詢結果，並同步瞭解開發時應注意事項，系統自民國113年3月1日開放試用至今，已累積超過2萬筆查詢紀錄。

文化局也說，為確保系統長期穩定運作並維持服務品質、持續精進系統內容，已在今年1月7日正式發布收費作業標準，並將於2月2日起正式實施收費，未來查詢每筆地號將收取70元。

