新竹市24日發放5000元消費金 警動員安檢維安

快訊

中央社／ 新竹市23日電

新竹市政府明天起發放新台幣5000元消費金，警察局長陳源輝今天說，明天上午7時起執行環境安檢，並於發放處所動員警、民力超過700人，啟動安全防護網，確保當天治安平穩。

依據竹市府資料，明天起多元方式發放市民每人5000元消費金，方便民眾領取，預估超過45萬人受惠；各區將設發放所，明天上午8時到下午4時發放現金。

陳源輝告訴中央社記者，各發放所以最高規格維安，發放現金時全程安維。消費金發放涉實體金流，警察局強化「防搶、防竊、反詐騙」機制，警力全程戒護消費金運送路途，由持槍員警全程隨行。

他說，複式巡邏發放處所及周邊熱點，而消費金發放的不實訊息及識詐方面，將持續在各集會場合宣導，阻斷假冒公務人員或假檢警詐騙契機。

警察 新竹 普發現金

