桃龍潭國民運動中心有譜 在地人許願多功能

桃園市龍潭區鄉親一直期盼有國民運動中心，三位議員都努力爭取，市議員徐玉樹、劉熒隆在臉書說明，市府已有初步評估，認為龍潭運動公園在不影響現有網球場設施的前提下，有足夠用地可以蓋國民運動中心，將進一步規畫運動中心規模和該有哪些設施。

龍潭運動公園可以規畫國民運動中心消息傳出後，不少人在劉熒隆、徐玉樹臉書留言「許願」和提醒、建議，連市長張善政也留言，表示龍潭的議員為鄉親爭取到期盼已久的國民運動中心，市府會繼續努力，讓鄉親有更完善的運動環境，運動風氣更加活絡。

市府相關單位計畫國民運動中心的統包工程今年底前能決標，以利很快進入規畫階段，和地方說明討論後，相關設施能形成共識。

「終於要來了（國民運動中心），不然還以為龍潭被拋棄」、「終於不再落後隔壁鄉鎮（區）了」、「太好了，不然每次都要去（隔壁）平鎮」，幾位留言的龍潭人說出許多人的心聲，有些人許願游泳池、重訓場地、羽球場、桌球場，還拜託千萬不要不如平鎮的運動中心。

還有民眾提醒一定要做好綠美化，並擔心蓋國民運動中心，是不是意味公園很多樹要砍掉和移植，紅磚道也要刨除，這樣和環保豈不是矛盾？希望這些不會不見。徐玉樹強調一定會要市府兼顧。

還有些鄉親希望龍潭運動中心的設計不要像楊梅運動中心，販賣部占地廣，桌球室小得可憐，桌子用非比賽用桌，對愛打桌球的看來，非常失望。希望桌子至少6至8張或更多，也不要像平鎮運動中心買「二手桌」，而且不重視光線，球打太高會被網子沒收，沒有改進的意思。

徐玉樹說，連續幾年在議會質詢時，就指出龍潭人口已接近13萬人，卻一直沒有國民運動中心，這是多數愛好運動的龍潭鄉親共同的缺憾，也是龍潭首要推動的公共建設，日後找來體育局長許彥輝、副市長王明鉅現勘，終於得到市長具體的承諾。

劉熒隆表示，已經向市府反映鄉親意見，希望國民運動中心能有游泳池、體適能中心、羽球、桌球、籃球等場地和多功能教室，讓龍潭既有的運動設施包括曲棍球、棒壘球場等場地加上30日（周五）要試營運的運動館，還有接下來大家夢寐以求的國民運動中心，所有運動場館都完成後，龍潭就能形成全齡運動的生活圈。